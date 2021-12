Támadásba kezdett a balliberális oldal Egerben

Sértő megjegyzést tett a Heves Megyei Hírlap egyik hölgy munkatársára és Lombeczki Gábor egri Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselőre Farkas Attila, a város alpolgármestere. A balliberális politikus ezt írta a Facebookon: „Szabrina (Szabadi Martina Laura, az újságíró polgári neve) megint telehazudja a hírlapot egybites kreténségekkel, segítségére van a Fidesz legostobább lombeczkije!”

A bejegyzés később eltűnt a legnagyobb közösségi oldalról, azt viszont nem tudni, hogy az írást egy idő után maga érezte vállalhatatlannak a politikus vagy esetleg szóltak neki, hogy jobban teszi, ha leszedi a sértegető irományát.

Nem Farkas Attila az egyetlen Egerben, aki a balliberális oldalon mostanában túllőtt a célon. Valakik létrehoztak a közelmúltban egy Facebook-oldalt Állítsuk meg Oroján Sándort! címmel, amellyel a Fidesz egri frakcióvezetőjét támadják. Nem akárhogy teszik ezt, hiszen már rögtön a névjegyben kártékony, képmutató, alattomos, gátlástalan és hazudozó politikusnak nevezik Oroján Sándort.

A hazudozás mint fő motívum az eddigi két bejegyzésben is visszaköszön, sőt az egyik erre épül. Ebben azt írták: Oroján Sándor az egyetlen egri politikus, akiről a bíróság is kimondta, hogy mániákus hazudozó. A Fidesz egri frakcióvezetője megdöbbentőnek nevezte Farkas Attila sértegető bejegyzését és a vele kapcsolatban kitett mémet is.

– Soha életemben nem vesztettem alperesként pert, így arról sincs és nem is lehet bírósági határozat, hogy valaha hazudtam volna. Meglepő módon éppen a balliberális oldal próbálja hazugsággal alátámasztani, hogy én nem mondok igazat – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Oroján Sándor.

A politikus nem tartja meglepőnek, hogy erre a stílusra egyelőre csak egy ember vevő. A Facebook-oldalnak ugyanis jelenleg ennyi követője van.

Borítókép: Oroján Sándor (Forrás: Facebook)