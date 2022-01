A főváros elmutyizta volna a villát

„A tárgyban jelzett ingatlan korábban a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni körébe tartozott. Néhány évvel ezelőtt az ingatlant a jogszabály szerint fel kellett becsültetni, mely szerint az értéke közel 1,5 milliárd forint volt” – olvasható a XII. kerületi Szilassy út 3 alatti, Haggenmacher-villa néven ismert ingatlanról szóló 2005-ös keltezésű levélben, amit Schiffer János akkori főpolgármester-helyettes jegyez.

A Magyar Nemzet által megszerzett levél perdöntő, mivel közel két évtizeddel később a Karácsony Gergely vezette főváros az évek óta növekvő ingatlanárak mellett is mindössze 400 millió forintért adta volna el a Normafa közelében lévő műemlék ingatlant, és amelyet Fürjes Balázs előterjesztésére végül az állam vesz meg, élve elővásárlási jogával.

„Nem lesz privatizáció, az állam él az elővásárlási jogával!” – idézte az Index Fürjes Balázs Facebookon közzétett bejegyzését. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, aki egyben a kormánypártok képviselőjelöltje a kerületben, úgy fogalmazott: A műemlék eladásának szándéka óriási felháborodást váltott ki a Hegyvidéken. A lap cikke szerint Fürjes Balázs korábban ígéretet tett rá, hogy megmenti a Haggenmacher-villát, amelynek érdekében már a civilek, sőt még a XII. kerületi DK-s képviselő Élő Norbert is föllépett, civilek pedig petíciót indítottak a műemlék megmentésére. Fürjes Balázs politikus előterjesztést készített a kormánynak, amelyet elfogadva az állam él elővásárlási jogával, és biztosítja azt a bruttó 508 millió forintot, amelyet korábban vételárként a főváros kialkudott az ingatlan megvásárlására szerződő vevővel.

Az állam által megvásárolandó ingatlan jövőjéről fürjes Balázs azt írta: „Az Istenszeme fogadó közösségi hasznosításáról együtt döntünk! A tervezésbe bevonjuk a helyi önkormányzatot és természetesen a budaiakat is. Közösen találjuk ki majd, hogyan keltsük új életre ezt a valaha mesés villát és parkját, és hogy mire használjuk az épületegyüttest”.

Az állami közbeavatkozásnak köszönhetően így köztulajdonban maradhat a Haggenmacher-villa mintegy hétszáz négyzetméteres műemlék épülete, amelyet klasszicista stílusban építettek, és korábban Istenszeme néven fogadóként működött. A villában kialakított fogadóban szállt meg korábban Kossuth Lajos is, akit a közeli parkban fogtak el 1837-ben a betiltott Országgyűlési Tudósítások terjesztéséért.

Az épület és a hozzá tartozó közel négyhektáros ősfás telek később Haggenmacher Károly sörgyáros, majd a főváros tulajdonába került. Az épület a szocializmus alatt több funkciót is betöltött, és folyamatosan romlott az állapota.

Az Index emlékeztet: nem ez lett volna az első eset, amikor a főváros áron alul értékesít egy ingatlant a Hegyvidéken. A Városháza-ügyben érintett egyik ingatlaneladás esetében is hasonló történt. Az Istenhegyi úton mindössze 256,5 millió forintért adott el egy kiemelkedően értékes telket a főváros, amelyet új tulajdonosa néhány hónappal később már kétszázmillió forinttal többért kínálhatott eladásra.

Továbbra is titkolózik a városháza A Karácsony Gergely vezette Főpolgármesteri Hivatal nem ad választ arra a kérdésre, hogy a főpolgármester mire alapozva állította azt, hogy a fővárosi vagyonkezelő vezetője, Barts J. Balázs a 2021-es munkavégzéséért év végi jutalmat kapott. Lapunk közérdekű adatigénylést nyújtott be a Főpolgármesteri Hivatalnak, hogy megtudjuk idén osztottak-e jutalmat a városházán. Mint kiderült, a hivatalban tavaly év végén nem járt „pulykapénz”, ám ez még nem bizonyítja azt, hogy a Városháza-ügy egyik főszereplője Barts J. Balázs nem kapott volna jutalmat, ugyanis a prémiumát a munkáltatónak, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-nek kell kifizetnie. A fővárosi cégek alkalmazottainak járó juttatásokról a főpolgármester dönt, ezért is állíthatta Karácsony a városháza eladását vizsgáló bizottság előtt, hogy a vagyonkezelő vezetője ugyanúgy kapott év végi jutalmat, mint a többi fővárosi cég vezetője. Ami azért is érdekes, mert néhány hónappal korábban a Városháza-botrány kapcsán Barts fegyelmit kapott a főpolgármestertől, de ennek ellenére a bizalom megmaradt iránta. Számos más kérdés is nyitott maradt a fővárosi ingatlaneladásokat vizsgáló bizottság munkájának befejezése után. Egyelőre nem tudható, hogy Bajnai Gordon egykori miniszterelnök milyen apropóból tárgyalt a fővárosi ingatlanok eladása ügyében, ugyanis rendszeresen azt hangsúlyozza, hogy külföldön él, dolgozik és semmi köze a magyar közélethez. Ennek ellenére az ő hangja is felismerhető az Anonymus által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a mai napig hajlandó elismerni, hogy tárgyalások folytak a Városháza épületének eladásáról, holott helyettese, Kerpel-Fronius Gábor ezt egy televíziós adásban elismerte, hogy Karácsony és ő készítették elő az erre vonatkozó előterjesztést. A Városháza-ügy gyanús ingatlaneladásai miatt jelenleg tucatnyinál is több nyomozást folytat a rendőrség.

