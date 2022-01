Kormányszóvivő: Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra! + videó

Nagyon boldog új évet kívánok minden magyar embernek, határon innen és túl

– hangsúlyozta az újév első napján közzétett videójában a kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra kiemelte: január elseje béremelést hozott az ápolóknak, orvosoknak, rendőröknek, katonáknak, a pedagógusoknak, a szociális és a kulturális dolgozóknak. Emelkedik a minimálbér és a szakdolgozók minimálbére is – fűzte hozzá.

A mai naptól – folytatta – a 25 év alatti fiataloknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, februárban a gyermekes szülők családi adó-visszatérítést kapnak, az idősebbeket pedig a nyugdíj emelése és a 13. havi nyugdíj is segíti.

A kormányszóvivő rámutatott, hogy a kormány immár nyolcadik éve biztosítja az illegális bevándorlás elleni határvédelmet. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy Brüsszel immár nemcsak a migránsok kötelező betelepítését szeretné elérni hazánkban, de az LMBTQ-propaganda óvodákba és iskolákba való bejutását is támogatja. – Ellőttünk áll a gyermekvédelmi népszavazás is, amely során a magyar emberek elmondhatják a véleményüket – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra végül hangsúlyozta:

Magyarországnak az idei évben választania kell, hogy tovább megy előre, a kormány által kijelölt úton, vagy visszatér a 2010 előtti kudarcos korszakhoz, amit a munkanélküliség, a pénzügyi összeomlás, a rezsik emelése, az adók emelése és a megszorítások jellemeztek.

– Szerintem Magyarországnak előre kell mennie és nem hátra! – húzta alá.

Borítókép: Szentirályi Alexandra (Fotó: MTI/Mohai Balázs)