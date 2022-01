Utólag kritizálják az előválasztást a „Soros-blogon”

Ennél több kell, ha nyerni akar az ellenzék Szabolcsban – ezzel a címmel közölt hosszú elemzést a 444.hu. A baloldali portál vendégszerzői azt a nyíregyházi központú országos egyéni választókerületet vizsgálták meg, amelyben a Jobbik egykori „fővárosa”, Tiszavasvári is található. Arra a következtetésre jutottak, hogy a baloldal esélyeinek nem tett jót az előválasztási procedúra. Beszámolójuk szerint a háziversenyen két jobbikos jelölt között oszlott meg a leadott szavazatok több mint ötven százaléka, ennek is köszönhetően pedig az MSZP jelöltje (akit a DK is támogatott) lesz a Fidesz kihívója a körzetben áprilisban.

Bár a baloldali portálon értelemszerűen nem írják le teljesen a szivárványkoalíció esélyeit, de azt megjegyzik, hogy az előválasztás rossz főpróbája volt az országgyűlési választások kampányának, holott a baloldalnak hoznia kellene a körzetet, ha kormányra akar kerülni.