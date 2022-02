A XVI. kerület fogadja a kárpátaljai menekülteket

Szállást, ételt, munkalehetőséget is biztosít a XVI. kerület a kárpátaljai Zápszonyról érkező menekülteknek – közölte Kovács Péter, a kerület polgármestere. Mint fogalmazott, az Ukrajnában kialakult háborús helyzetben a XVI. kerület is érintett, miután testvérvárosuk, Zápszony az ukrán–magyar határhoz közel, az ukrán oldalon található. – Ezekben az időkben is feltétel nélkül kiállunk testvértelepülésünk, Zápszony mellett, minden segítséget megadunk nekik – fogalmazott Kovács Péter, aki hozzátette: egyeztetett az ottani polgármesterrel, és arról biztosította, hogy mindenki számára, aki a településükről ide menekül hozzájuk, ellátást, szállást, ételt, munkát biztosítanak. – A legfontosabb az emberélet és az, hogy a magyarok segítsenek a magyaroknak. A XVI. kerület pedig ezt megteszi – hangsúlyozta Kovács Péter polgármester.