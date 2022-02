Enyhül a járvány, de nem tudjuk mit hoz a jövő

Lassan csökkennek az esetszámok, vagyis enyhül a koronavírus-járvány ötödik hulláma Magyarországon – hívta fel a figyelmet a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a közmédiában. Szlávik János szerint azonban a jelenlegi enyhülés még nem jelenti azt, hogy az esetszámokat illetően ne fordulhatna elő emelkedés, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a kórházakban is csak lassan csökken az intenzív osztályokon lévők száma. Mint mondta nem tudjuk pontosan, hogy mit hoz a jövő, hogy jön-e új variáns, vagy az ötödik hullám milyen irányba fog menni. Éppen ezért fontos hangsúlyozni, hogy

nincs későn vagy feleslegesen beadott oltás, a vakcinát érdemes még most is igényelni

– húzta alá.

A szakember arra is kitért, hogy bár az omikron variáns csak nagyon ritkán okoz súlyos tüneteket a háromszor beoltott embereknél, a karanténszabályokat mindenképpen be kell tartani, és a fertőződés esetén otthon kell maradni. Az oltatlanok viszont – fűzte hozzá – továbbra is komoly veszélyben vannak, mivel azok esetében, akik nincsenek beoltva, a betegség lefolyása súlyos lehet.

Az új mutánsok már enyhébbek lesznek

Az infektológus a minap a TV2 Mokka című műsorában arról is beszélt, hogy mivel idehaza nagyon sokan már átestek a betegségen, és az immunizáltak száma is jelentős, elképzelhető, hogy a pandémia ősszel már nem úgy tér vissza, ahogyan az a korábbiakban tapasztalható volt.

Rusvai Miklós virológus szerint fel kell készülni arra, hogy ősszel egy újabb vírusvariáns érkezhet Európába, ugyanakkor az a mutáció már sokkal enyhébben, csak náthává szelídülve betegítené meg az embereket.

A szakember a jövőt illetően a Ripost kérdésére három forgatókönyvet vázolt fel. Az első lehetőség szerint amennyiben a vírus fertőzőképessége fokozódik, de a megbetegítő képessége csökken, az kedvező, mert létrejön egy az omikronnál még szelídebb változat, ami még jobban immunizálja az embereket. A második forgatókönyv szerint a vírus fertőzőképessége csökken, a megbetegítő képessége viszont fokozódik. A virológus szerint azonban ez is a változat is jó, hiszen ezt a variációt is sikerrel leküzdheti az emberiség. Járványügyi szempontból a harmadik forgatókönyv a legrosszabb, tehát ha a következő vírusmutáció fertőző- és a megbetegítő képessége is nő. Véleménye szerint azonban akkor sincs már nagy probléma ha ez bekövetkezik, hiszen részben a vakcinával, részben pedig az omikronnal történő fertőződés révén már immunitást szerzett az emberiség nagy része.

Az RTL-nek nyilatkozva a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályvezetője is megjegyezte, hogy ősszel megjelenhet a koronavírusnak egy újabb variánsa is. Galgóczi Ágnes ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy

az nem egy olyan variáns lesz, amely súlyos lefolyású betegséget fog okozni.

Magyarországon is jöhetnek a lazítások?

A jelenlegi helyzetet értékelve azonban a szakemberek egybehangzó véleménye szerint Magyarország túljutott az ötödik járványhullám csúcsán, a járvány pedig most leszálló ágban lehet. Szlávik János szerint éppen ezért

lassan indokolt lenne már feloldani a járványügyi intézkedéseket is, sőt azt sem tarja rossznak, hogy egyes országok minden intézkedést eltörölnek.

Mint mondta, elképzelhető, hogy hamarosan hazánkban is eljön az a pillanat, amikor megszűnnek a korlátozások, akár a közlekedésben kötelező maszkhasználat is. Rusvai Miklós szerint is látható, hogy európai országok túlnyomó többsége lazítani kezdett, továbbá várható az is, hogy a még érvényben levő járványügyi korlátozásokat is feloldják majd.

Nyilván nálunk is ez történik majd

– fűzte hozzá.

Borítókép: Maszkviselés a boltban (Fotó: Havran Zoltán)