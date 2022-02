Galgóczi Ágnes: Enyhül a járvány Magyarországon

A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint

csütörtökre újabb 8578 az új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint 115, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét.

Ezekkel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta összesen a beazonosított fertőzöttek száma 1 738 944-re, az elhunytak száma pedig 42 966-ra emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 493 240 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 202 738 főre csökkent. Kórházban 5062 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 206-an vannak lélegeztetőgépen.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője szerint a járvány ötödik hulláma a negyedik héten elérte a csúcsot, azóta viszont stagnál, enyhül. Galgóczi Ágnes elmondta: a szennyvízben mért koronavírus-koncentráció egyelőre magas szinten stagnál, ugyanakkor a regisztrált fertőzöttek száma folyamatosan csökken.

Az ötödik héten 13, a hatodik héten 32 százalékkal, tehát elindult a járványhullám leszálló ága – állapította meg, majd hozzátette: a jelenlegi adatok alapján nem várható az esetszámok újabb ugrásszerű növekedése.

A szakember jelezte azt is, hogy az elmúlt két hétben a 30–50 év közöttieknél volt a leggyakoribb a fertőzés, előzőleg pedig inkább a gyerekeknél. Hozzátette, az igazolt fertőzöttnek továbbra is hét napra kötelező a karantén, de ez öt nap után véget érhet, ha időközben negatív lesz a teszt és jelentősen enyhülnek a tünetek, ami egyébként ebben a járványhullámban, az omikronnál már két-három nap után is gyakori.

Az omikron variáns okozta megbetegedés elkerülésére továbbra is az oltás jelenti a legbiztosabb megoldást, amelyet időpontfoglalás nélkül is igényelni lehet.

A februári oltási akciónapokon csütörtök és péntek délután 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között – 101 kórházi oltóponton és további 115 járási helyszínen – várják az oltakozókat.

A kórházi oltópontok mellett ugyanakkor a háziorvosok is folytatják az oltások beadását, akik a rendelési időn túl is szerveznek oltási akciónapokat, amikor előzetes bejelentkezés nélkül védőoltásban részesítik a praxisukba tartozókat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina – a Pfizer, a Sinopharm, a Moderna, a Janssen és az AstraZeneca – közül lehet választani, a háziorvosok pedig a megyei oltási munkacsoportokon keresztül a Pfizer, Sinopharm és Janssen vakcinákat igényelhetik a praxisukba.

Az oltási programnak, valamint az oltási akcióknak köszönhetően eddig 6 384 828-ra emelkedett a beoltottak száma, közülük 6 146 028 fő a második, 3 776 200 fő már harmadik oltását is felvette.

Borítókép: Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályvezetője az oltóanyaggyár-munkacsoport alakuló ülésén az Emberi Erőforrások Minisztériumában (Fotó: MTI/Soós Lajos)