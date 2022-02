Magyar katonákat Ukrajnába? Márki-Zay Szarvas Szilveszternek magyarázkodott, miközben folyamatosan Orbánozott + videó

Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak mint NATO- és EU-tagnak, csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU e mellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk

– nyilatkozta a Der Tagesspiegelnek Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje többször is kinyilvánította, hogy katonákat küldene Ukrajnába. A Partizánnak adott február 13-i interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, azt mondta: ha a NATO úgy dönt, akkor igen.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)