VMSZ: Márki-Zay boldogulását az amerikai filmiparban keresse inkább

Mivel tudjuk, hogy nem létezik a Márki Zay Péter által vizionált határon túli Walking Dead-szavazók vajdasági kontingense, így a VMSZ mindent el fog követni annak érdekében, hogy a vajdasági magyarok nemzet iránti elkötelezettségét reprezentáló szavazatmennyiség ne csak megrémítse, de el is rettentse Márki Zay Péter politikai-horror forgatókönyvírót a politikusi (miniszterelnök-jelölti) szakmától

– áll a Vajdasági Magyar Szövetség mai közleményében. Az irományban kifejtik: a VMSZ azért dolgozik, hogy a vajdasági magyarok – lehetőség szerint az egyhangúsághoz közelítve – tegyék meg javaslatukat Márki Zay Péter számára, miszerint

„boldogulását az amerikai filmiparban keresse inkább, ahol a jelenleg uralkodó divat okán tárt karokkal fogják várni őt”.

– Egyébként is: azzal, hogy külön-külön képviseli a fasisztákat és kommunistákat, felülírta a második világháború befejezése óta megkérdőjelezhetetlen civilizációs és erkölcsi, emberi és politikai elvet, ami szerint tilos és elfogadhatatlan a náci és kommunista ideológia képviselete, máris új fejezetet nyitott abban a világban, amely a valóságot képes politikai-horror forgatókönyvvé tenni – tették hozzá. A VMSZ megjegyezte, Márki-Zay Péter a halott magyaroknak már nem tud ártani, viszont meggyőződésük, hogy az élőknek nincs rá szükségük. A párt közleménye szerint mindez a koronavírus-járvány nélkül is gyalázatos kijelentés lenne, és úgy vélik, csupán „egy gyáva alak vádaskodásáról van szó”. – Márpedig a gyávának, mint tudjuk, nincs hazája, ezért mindenre képes. Meg fogjuk állítani – fejezték be a közleményt.

Márki Zay: levélszavazó zombik

Emlékezetes, Márki Zay-Péter tegnap közösségi oldalán értekezett arról, hogy meglátása szerint „egyre jobban hasonlít egy rémmesére” a választási kampány. Mint írja, „a Fidesz nem csak gonosz, kapzsi és hazug, de most kiderült, hogy Orbánnak van egy tízezres, halottakból álló hadserege. Levélszavazó zombik. Az Éjkirály velük akarja megtartani a hatalmát”. A levélszavazókkal pedig nyilvánvalóan a külhoni magyarságra utalt a baloldali politikus.

Fotó: Facebook

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)