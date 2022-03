Márki-Zay szerint is rosszul áll a baloldal

Nehezen követhető beszédet tartott a Műegyetem rakparton a hatpárti kényszerkoalíció miniszterelnök-jelöltje. Márki-Zay Péter hosszú felszólalásában kiemelte, hogy számol a baloldalon belüli árulókkal, mint mondta, sokan vannak ellene. Úgy fogalmazott:

22 éven át egyszerű adófizető polgár voltam, jobboldali szavazó. A fél ország tőlem, egy nagycsaládos keresztény édesapától félti a kis nyugdíját, az éhezéstől éppen elég munkabérét, óvodás gyermekének Barbie babáját. Naponta érnek engem és családomat is trágár megjegyzések olyanoktól, akik nem ismernek és akiket én sem ismerek. Akiket nem bántottam és akiket soha nem is fogok bántani

Hozzátette: ő nem tud mindenkivel beszélni és nem tud mindenkit meggyőzni.

Márki-Zay Péter, folytatva a személyes életpályáját, úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy miniszterelnök-jelöltként áll majd ennyi ember előtt, és hogy a fél ország gyűlöli majd, a másik fele tőle várja a reményt és megváltást. Arra sem számított, hogy olyanokkal is találkozik, akik elbizonytalanodnak és azon gondolkodnak, hogy érdemes-e leváltani a jelenlegi kormányt olyanokra, akiket most megkísérthet a hatalom, olyanokra, akik között szélsőséges múltjukat meghaladott, ma már semmilyen szélsőséget el nem fogadó emberek is vannak.

Vélhetően saját magára és a vitatható kijelentéseire utalva, úgy fogalmazott, hogy olyanra, aki

óvatlanul tesz félremagyarázható, és adott esetben joggal kritizálható kijelentéseket.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje – bár korábban azt hangoztatta, hogy „ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk”, mostani beszédében feltűnően kerülte a fegyverszállítás szorgalmazását.

Márki-Zay Péter továbbá kétségbe vonta a közvélemény-kutatások eredményeit is. Mint mondta, ezeknek az egyes ellenzékiek által is hitelesnek titulált prognózisoknak nem hisz. Elmondása szerint ő azon hányatott sorsú politikusok közé tartozik, aki soha nem végzett ilyen kutatások élén.

Engem nem törnek le a közvélemény-kutatási eredmények

– állította a miniszterelnök-jelölt.

Hódmezővásárhely polgármestere ugyanakkor a kétharmados győzelmet is kilátásba helyzete, arra kérve a baloldali szimpatizánsokat, hogy a következő három hét alatt mindenki győzzön meg három embert, hogy váltsák le a jelenlegi kormányt, és akkor kétharmaddal nyer az ellenzék.

A szavaiból kiindulva a baloldal nagyon rosszul állhat alig több mint két héttel a választás előtt.

Beszédében kitért arra is, hogy március 15-e ünnep, azóta, hogy eltelt 174 év. Mint mondta, egy ünnep mindig emlékezetes. Kiemelte, hogy senki sem kérdőjelezte meg azt, hogy a márciusi ifjak hősök lettek volna-e. Párhuzamot vont 1956 és 1989 között is, amikor, mint mondta, forradalmakat vívtak a szabadságért. Szerinte tiszteletet érdemelnek, még ha elbuktak is, mert azóta is generációk idézik fel a nép kitartását és önfeláldozását. A népét, ahogy hívhatja magát egy nemzet– fogalmazott Márki-Zay Péter.

Ez vagyunk mi, a magyar nép

– mondta, hozzátéve, hogy erre a népre a világ szabadságszerető része a forradalmak idején csodálattal és együttérzéssel tekintett. „Büszkék voltunk arra, hogy magyarok vagyunk, szerettek minket, bárhova mentünk, jó volt magyarnak lenni bárhol a világban, büszkék lehettünk, mert a történelem jó oldalán álltunk” – mondta a szivárványkoalíció jelöltje.

A politikus belekeveredett kedvelt frázisába, mint fogalmazott:

Nyugatos országban hiszünk, hogy ne a fiataloknak kelljen Európába menni, hanem Európa jöjjön ide. Ők a lábukkal szavaztak eddig, és Nyugatra mentek, nem Keletre. Ha a hatalom szeretete legyőzi a szeretet hatalmát, akkor a külföldre ment 800 ezer magyarból rengetegen hazatérnek majd, hogy itt neveljék magyarnak gyermekeiket

–mondta Márki-Zay, feltehetően véletlenül összekeverve a ki-kit győz le tagmondatokat.

A hatpárti, baloldali megmozduláson egyébként néhány ezren vettek részt. A tömeg a budai felső rakparton, a Műegyetem előtt gyülekezett, amely nem érte el a Petőfi híd vonalát.

Borítókép: A baloldali megmozduláson felszólaló Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)