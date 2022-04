Orbán Viktor: Magyarország él, erős és a magyarok szeretik a hazájukat

A kormányfő elmondta, hogy a számtalan technikai eszköz ellenére a választás mögött mégiscsak egy „misztérium” áll: hatmillió ember elmegy választani azért, hogy kialakítson egy közös döntést. Ebből a hatmillió akaratból összeáll egy nagy közös akarat – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy azt tanulta meg az elmúlt években, hogy az egymandátumos többségért is annyit kell dolgozni, mint a kétharmados győzelemért.

Ha csak egy kicsivel is kevesebbet dolgozol, akkor nem kapod meg a jutalmat, nem kapod meg a győzelmet, akkor nem fog sikerülni– emelte ki. Megköszönte ugyanakkor annak a százezer önkéntesnek a munkáját, akik a „haza iránti elköteleződésből” végigdolgozták az elmúlt heteket.

Kifejtette, hogy szoktak is okoskodni, adnak nekünk tanácsokat, hogyan kellene ezt csinálni, de nagyon kevés olyan nép van, mint a magyar, amelyik olyan hosszú ideig lett volna képes fenntartani magát, alkotni, mindig többet adni a világnak, mint amit kap, hozzáadni jó dolgokat az európai közösség jó teljesítményéhez. Hangsúlyozta, hogy bár sok mindent elvesztettünk és elvett tőlünk a XX. század, mégis képesek vagyunk emelt fővel belenézni mások szemébe, akiknek nem szégyenkezniük kell azért, mert magyarok vagyunk, hanem büszkék lehetünk arra, amit letettünk az asztalra. Azt szeretnénk, ha az unokáink büszkék lennének ránk, és olyan unokákat nevelni, akikre majd büszkék lehetnek az ő unokáik – tette hozzá.

Magyarország él, Magyarország erős és a magyarok szeretik a hazájukat– vonta le a választás konklúzióját Orbán Viktor.

Bayer Zsolt emlékeztetett, hogy a baloldal európai gyesült államokat akar, de elmondta, hogy szerinte a jövő egy nemzeti reneszánsz lesz. Orbán Viktor szerint a választási eredmény ezt visszaigazolta. Emlékeztetett, hogy magyar szempontból a Szent István által létrehozott állam a mi hazánk, és ha megértjük azt, amit az elődeink megalkottak, akkor nem kell nekünk kedvezőbb keretet taláni.

Nem kell nekünk birodalmakhoz kapcsolódnunk vagy oda betagozódnunk, nem jön ki abból nekünk semmi jó, és ha még valami jó ki is jönne, akkor sem éreznénk jól magunkat a bőrünkben, hiszen szabadságszerető és a független Magyarországba szerelmes magyarok vagyunk – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: sok olyan patrióta van Európában, aki aggódik a saját hazája miatt, és reménykedve néz Közép-Európában nemcsak a magyarokra, hanem a lengyelekre, a szlovénokra, a horvátokra és a csehekre is. Orbán Viktor szerint Közép-Európa hordoz egy reményt az európai népek számára, hogy a hazaszeretet nem a múlthoz, hanem a jövőhöz tartozik, hogy a kereszténység nem elmúlt, hanem az egy fundamentum, és csak azon megállva tudjuk jól berendezni az életünket, hogy az értéket őrizni akaró polgári konzervatív politika az nem a múlt, hanem a jövő. Nagy üzenet az, ami Magyarországon történt az egész európai közösség számára, mert sok embernek adunk reményt ezzel Magyarországon kívül is – hangsúlyozta.

A kormányfő elmondta, a politika sokat változott az elmúlt több mint tíz évben, és sokan vannak, akik a túlélésért küzdenek, és azok a nemzetek, amelyek gyenge koalíciós kormányokat hoznak létre, azok nem tudnak válaszolni a modern kor kihívásaira.

A mi népünk viszont azt megérti, hogy ha nem vagyunk erősek, jól szervezettek és nincs lelki kapcsolat, ami összeköti a vezetőket az emberekkel, vagyis nincs meg az a mély lelki közösség, ami összetart bennünket, akkor széthullunk és „ellakják tőlünk az országunkat”, ahogy arra vannak történelmi tapasztalataink – hívta fel a figyelmet.