Könyv készül Matolcsy György írásaiból

Cikksorozatom, a PC19 elérkezett egy fontos határvonalhoz, a sorozatban megjelent írások – amelyek száma megközelíti a százat – immáron betöltötték küldetésüket. Az alatt az időszak alatt, amíg a Magyar Nemzet online felülete és szerkesztői helyet adtak e sorozat égisze alatt megjelent gondolataimnak, rengeteg támogató és pozitív visszajelzést kaptam, amiért ezúton is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek. Hálás vagyok ezért és különösen a megtisztelő figyelmükért. Köszönöm a Magyar Nemzet főszerkesztőjének, hogy támogatta e sorozat megjelenését. Köszönöm a szerkesztőség munkatársainak a segítségét. Egy időre ebben a formában most elköszönök Önöktől, ugyanakkor a PC19 sorozat írásaiból hamarosan könyv készül, amelyet várhatóan már a nyár folyamán minden érdeklődő a kezébe vehet. E kiadványnál is számítok az Olvasókra, számítok Önökre.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Borítókép: Matolcsy György a jegybank épületében 2020. április 16-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)