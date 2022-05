A mostoha jelenű fogaskerekű

„Nagyon remélem, hogy nem történik meg a fogaskerekű bezárása” – nyilatkozta aggodalommal lapunknak Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere, aki szerint elképzelhető, hogy a Karácsony Gergely vezette főváros csendben igyekszik kihátrálni a fejlesztési projektből. Emlékeztetett rá: a felújítási terveket még Tarlós István főpolgármester idejében készítették el, de utódja hagyta, hogy azok szavatossága öt év után lejárjon.

Megkérdeztük ennek hátteréről Balogh Samut, a főpolgármester kabinetfőnökét, aki a Budapest Közlekedési Központ (BKK) jogi álláspontjára hivatkozik, miszerint a veszélyhelyzeti rendelkezések alapján a tervek érvényessége automatikusan meghosszabbodik, és bár a sajtóban politikusok részéről elhangzott, hogy ez a kötöttpályás közlekedésre nem vonatkozik, ez utóbbiról semmilyen hivatalos állásfoglalást nem kaptak egyik szakmai szervtől sem, ideértve a szaktárcát, az ITM-et is.Megkérdeztük a fogaskerekű projekt egyik „szellemi atyját”, Dorner Lajost, a VEKE elnökét, aki szerint az engedélyavulás technikailag mellékes, ugyanis a dokumentumokat változatlan formában bármikor be lehet adni újbóli engedélyeztetésre, amelyek így gyorsan túljutnának a szakhatósági eljáráson. Neki éppen az az aggálya, hogy a főváros még ez ügyben sem tett lépéseket. Muszáj tisztázni: valóban kihátrálásra, sőt a fogaskerekű felszámolására játszik a főváros? E kérdést feltettük Balogh Samu kabinetfőnöknek, aki egyértelművé tette: a főváros a fogaskerekű fejlesztésében érdekelt, nem a megszüntetésében. Sőt a céljuk az, hogy a turisták kiszolgálása mellett a hivatásforgalomban is aktív szerepet tudjon játszani. Számára éppen a kormány álláspontja nem teljesen világos. Mielőtt rátérnénk ez utóbbi felvetés vizsgálatára, foglaljuk össze a tényeket! Mint ismert, a fogaskerekű ma valóban elavult, lassú, zajos és kihasználatlan. A helyzetet rontja, hogy alsó végállomása nem éri el a Széll Kálmán teret, a felső nem éri el a kirándulók célpontját, a Normafát. Ezenkívül vele párhuzamosan buszjáratok üzemelnek. A Széll Kálmán tér megvalósult rekonstrukció­ja során százmilliókért elkészítették a fogaskerekű majdani alsó végállomását, ahogy a hárommilliárdos, kormánytámogatással megvalósuló kerületi beruházás, a Normafa projekt is előkészítette a meghosszabbított vonal felső végének fogadását. Az újjászülető fogaskerekű nemcsak emisszióban, de állítólag sebességben és csöndességben is lekörözne minden más közlekedési módot, megteremtve a sűrű, átszállásmentes és fenntartható közlekedést. A terv tartalma ellen nem is emelt még kifogást senki. De akkor mégis, miért állt le minden, mi a probléma?