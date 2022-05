Energiaválság: Újabb német gazdasági szakértő kongatta meg a vészharangot

A spanyolok is spórolni kényszerülnek

Spanyolországban viszont már most is spórolni kénytelen a lakosság. A baloldali kormány késlekedése miatt ugyanis még nem sikerült megfékezni az elmúlt időszakban megháromszorozódott energiaárakat. Az utóbbi hónapokban országszerte számos tüntetésen követelték a hatósági árak bevezetését az elkeseredett tüntetők. A szocialista miniszterelnök, Pedro Sánchez többször is jelezte, hogy Brüsszel engedélyét kéri az erőművekben felhasznált gáz árának rögzítésére. Sánchez ígérete szerint ezzel akár harmadával is csökkenhetne a villanyszámlák végösszege.

Csakhogy a szocialista kormány sokáig semmit nem tett az ügyben. A többször megváltoztatott, végül áprilisban lejárt határidőt a május 1-jei hétvége utánra tolta ki a miniszterelnök. Végül azonban csak múlt pénteken adta át a szükséges dokumentumokat az Európai Bizottságnak.

Brüsszel rögtön jelezte: a spanyol kormány csúszásáért az Európai Bizottság nem vállalja a felelősséget.

Nem ez az első eset, hogy az elszabadult energiaárak ügyében a baloldali spanyol kormány nem tartja be az ígéretét. Madrid az üzemanyag-drágulás megfékezésére nem a magyar módszert választotta a kis- és nagykereskedelmi árak hatósági rögzítésével. Ehelyett támogatást ígért a töltőállomások üzemeltetőinek, ha azok egyoldalúan csökkentik az árakat. A kompenzációt azonban sok esetben nem fizette ki a kormány, így mostanra több száz benzinkút bezárt, és további 3-4 ezer vállalkozás tervezi a működés szüneteltetését.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Híradó.hu/képernyőkép)