Gyurcsány dönti el, ki a főnök a baloldalon

A cikk szerint a baloldalon még ezek után is Karácsony számított esélyesnek a közös miniszterelnök-jelölti pozícióra, a második forduló előtti, Márki-Zay Péter javára történt visszalépését pedig utóbb még Gyurcsány Ferenc is a szemére vetette.

B…szd meg Gergő, te hoztad a nyakunkra ezt az embert, ez a te felelősséged

– mondta egy alkalommal a cikk alapján a volt miniszterelnök a budapesti főpolgármesternek Márki-Zayról, aki számára egyébként Karácsony pártja biztosította azt is, hogy elinduljon az előválasztáson, hiszen a Párbeszéd fogadta volna be frakciójába a későbbi közös miniszterelnök-jelöltet.

Márki-Zay kéréseit ezután a pártok vezetői nem teljesítették, a döntést, amely szerint a hódmezővásárhelyi polgármesternek nem lehet saját frakciója, a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc közölte vele. A beszámoló szerint a megbeszélésről Márki-Zay és stábja sértődve távozott, de aztán tudomásul vette a pártelnökök döntését.

A baloldal központi, kínkeservesen formálódó kampánycsapatában a cikk szerint feltűnt Gál J. Zoltán, aki a 2010 előtti szocialista kormányokban töltött be magas pozíciókat, 2018 óta pedig Karácsony Gergely stratégiai tanácsadójaként dolgozott. A másik ilyen régi szakember Szigetvári Viktor volt, akinek szintén a szocialista kormányzás idején indult a politikai tanácsadói karrierje, most pedig a DatAdat nevű közösségi médiás cégén keresztül csatlakozott be a kampányba. Mint arról a Magyar Nemzet többször beszámolt, a cég egyik tulajdonosa Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök, akivel Márki-Zay szintén többször beszélt a kampány során (a Telex cikke szerint az egyik ilyen találkozójuk még az előválasztás alatt volt egy Baja melletti üdülőben, ahova Bajnai csónakban érkezett és fürdőnadrágot viselt).

A hosszú írás végén a baloldal háborúval kapcsolatos kommunikációját is bemutatták, mint írták, eddigre a baloldali kampánygépezet teljesen széthullott. Márki-Zay háborúpárti hitvallásának, a Partizán című műsorban tett nyilatkozatának története mellett azt is leírták – mint arról korábban lapunk nemzetbiztonsági forrásokból szintén beszámolt –, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje – bár ezt többször letagadta – valóban fel akarta venni a kapcsolatot Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de a videóhívását nem tudta az ukrán fél fogadni egy váratlan kijevi bombariadó miatt.