Dömötör Csaba: A baloldal teljes tévedésben van az energetikai szankciókkal kapcsolatban

– Magyarországon súlyos megélhetési válság van, közben szélesednek a társadalmi különbségek – hangoztatta napirend előtti felszólalásában Tordai Bence. A Párbeszéd frakcióvezetője szerint pusztító mértékű az infláció, amivel szemben a kormány tétlen és tehetetlen, mivel az ársapkák rendszere nem jelent megoldást ebben a helyzetben. Tordai Bence áfacsökkentést, a családi pótlék, a bérek emelését, legfontosabb eszközként pedig az alapjövedelem bevezetését sürgette, ami szerinte biztonságot és méltóságot adna az embereknek.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában hangsúlyozta: a járvány és a háború okozta nehézségek ellenére a magyar gazdaság erősödik, tavaly 7, idén pedig több mint 8 százalékos lehet a növekedés, mindeközben a foglalkoztatás is újabb rekordot ért el, a munkanélküliség szintje mindössze 3.6 százalék.

– Tudomásul vettem, de nem örülök neki, hogy az árstopok intézményét önök nem támogatják. Ne tegyék, nem jó irány – mondta Dömötör Csaba, aki arra emlékeztette Tordait, hogy a baloldal eddig egyszer sem szavazta meg a kormány által javasolt áfacsökkentéseket.

Ezek után azzal jönni, hogy a kormány csökkentse az áfát, az meglehetősen hiteltelen – jegyezte meg. Az alapjövedelemmel kapcsolatban az államtitkár azt kérte a Párbeszédtől, hogy petíció helyett mutasson be jól működő gyakorlatokat. Emlékeztetett: Finnországban ugyan bevezették, aztán meg is szüntették az alapjövedelmet, mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

Dömötör Csaba végül kitért arra, hogy a baloldal „teljes tévedésben van” az energetikai szankciókkal kapcsolatban, azok elfogadása ugyanis éppen rátenne egy lapáttal az áremelkedésekre. – A szankciók Oroszországnak nem fájnak, nekünk viszont nagyon is – mondta az államtitkár megjegyezve, hogy Németországban egyes városokban már a közvilágítás szabályozását tervezik. Dömötör bírálta a Párbeszéd javaslatát, hogy hazánk Norvégiából importáljon olajat, de arról nem beszélnek, hogy ennek pluszköltségeit ki fizesse meg.

– Karácsony Gergely malacperselyében aligha akad annyi, hogy ezt fedezze – fogalmazott Dömötör Csaba, aki szerint a baloldal javaslatai jók lehetnek a nagy olajcégeknek, egyes gazdag államoknak, de nem jó a magyaroknak.