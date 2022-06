A menekülteket segítjük, a migránsokat országon kívül tartjuk

– Továbbra is óriási nyomás várható a déli határszakaszon?

– Vizsgáljuk meg, hogy mi a helyzet a balkáni útvonalon, az olasz vagy a spanyol migráns útvonalon, és azt láthatjuk, afgánok, pakisztániak, indiaiak viszonylag nagy számban jelennek meg a határainkon, túl a szíreken és még számos más állam polgárain. Kulcsország az illegális migráció szempontjából Törökország. Falat építettek korábban a szír határon. Több mint 3,7 millió migráns és menekült tartózkodik az országban vegyesen, több mint négy és fél milliónyian várakoznak a török határon, szír területen. A törökök a fal építése mellett megkezdték a visszatelepítéseket Szíriába. A százezret meghaladja a visszatelepítettek száma azokon a szír területeken, amelyek török megszállás alatt vannak. Ott a törökök házakat, objektumokat építenek a visszatelepítetteknek. Ugyancsak kerítést építenek a török–iráni határon. Iránban körülbelül nyolcmillió migráns tartózkodik. Ugyanígy magas az Afganisztánból Pakisztánba átlépők száma is. Egy részük ott akar letelepedni, egy részük tovább akar jönni Európába. Ezekből a tendenciákból adódnak azok az intenzíven növekvő migrációs számok, amiket korábban ismertettem. A jövőbe tekintve azt látjuk, semmi nem mutat arra, hogy csökkenne vagy éppen megállna a bevándorlás. Mivel az Európai Unió ez irányú politikájában érdemi változás nincs, ezért tulajdonképpen a nemzetállamokon múlik, hogy mi történik a határokon. A balkáni útvonalon is azt látjuk, hogy az országok kerítés építésével próbálják kezelni a helyzetet. Magyarország rendszeresen rendőri kontingenst küld Szerbiába és Észak-Makedóniába azért, hogy már a magyar határtól minél nagyobb távolságra feltartóztassuk, távol tartsuk, visszairányítsuk azokat, akik jogellenesen lépnének be.

Mórahalmon elfogott migránsok. Forrás: Police.hu

– A migránsok ráadásul egyre erőszakosabbak.

– Egyre több az erőszakos határátlépési kísérlet idén. Jó néhány videófelvétel látott napvilágot ezekről a támadásokról. Június 8-ig összesen 230 erőszakos cselekmény történt a szerb–magyar határon. A felvételeken az is látható, hogy a határ túloldalán időnként lőfegyverek is feltűnnek, pisztolyok, sőt egy alkalommal géppisztoly is. Levegőbe is lőttek vele. Ezenkívül dobálnak, csúzlival lövik a határvédőket, gázspray-vel lefújják őket. Az erőszak öt fő irányból érkezik. Ásotthalomnál idén eddig 138 erőszakos kísérlet történt, Kunbajánál 28, Kelebiánál 27, Katymáron 12, Mórahalmon tíz, a többi szakaszon egy-három esetben támadtak. Kiemelkedik az ásotthalmi irány, ami az embercsempész-tevékenység tekintetében is fő iránynak számít. Összesen 203 esetben, a határőrizetben részt vevő állományt ért támadás történt, 25 könnyebb sérülés következett be. A határzárat nyolc, a határvédők járműveit 101 esetben rongálták meg.