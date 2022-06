Akkora a diktatúra, hogy a baloldali portálok egytől egyig rekordbevételt könyveltek el tavaly

A Telex anyagát semmiképpen sem lehet rendkívülinek nevezni, hiszen rendszeresen jelennek meg ilyen jellegű tartalmak a „független médiában”. Rendszeresen amiatt panaszkodnak, hogy elnyomja őket a hatalom, működésüket keretek közé szorítják, az újságíróikhoz ellenségesen viszonyul a hatalom.

Csakhogy mindez eddig is elég PR-szagúnak és önreklámgyanúsnak tűnt, hiszen a leglátogatottabb politikai témájú portálok – leszámítva az Origót – mind-mind közülük (24, Telex, 444, Hvg) kerülnek ki. Magyarán akármennyire nehéznek is tartják a helyzetüket, a többség őket olvassa. Most azonban az is kiderült, hogy

az áldozati póz és a »szabad sajtó« hívószavak nemcsak a kattintások tekintetében, hanem üzletileg is kifejezetten gyümölcsözőnek bizonyultak.

Mint ismert, a hazai cégeknek május 31-ig kellett leadniuk a tavalyi évre vonatkozó beszámolóikat. Így kifejezetten izgalmasnak bizonyult, hogy az egyes portálok kiadói hogyan teljesítettek a pénzügyi elszámolásnál. Nagy meglepetésről nem lehet beszámolni: nagyon jól termeltek ezek a cégek. Olyannyira, hogy

Több milliárdos bevételt könyvelhettek el, és több százmilliós profitot tehettek zsebre.