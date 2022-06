A Jobbik egyetért a különadókkal, ha azokat az érintettek nem tudják továbbhárítani a magyar polgárokra

– mondta napirend előtti felszólalása elején Brenner Koloman. A párt országgyűlési képviselője szerint annak idején a bankadónál nem sikerült megakadályozni a továbbhárítást. A jobbikos politikus szeretné, ha „a nemzeti burzsoáziát is” bevonnák az adóztatásba.

Brenner Koloman arról is beszélt, hogy közel az időpont, amikor a megtévesztett magyarok, akik a Fideszt támogatják, rájönnek, hogy most jön a feketeleves, emiatt pedig elfordulnak a kormánypártoktól. Mint mondta, az, hogy „az önkormányzatokat kivették a rezsicsökkentésből”, káros, de az ötnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozókat is rosszul érinti majd.

A Jobbik ma is a benzin jövedéki adóját, és az áfáját csökkentené, jóllehet előbbit a kormány már korábban végrehajtotta, a hatósági árral pedig Európa egyik legalacsonyabb üzemanyagárát biztosítja a magyaroknak.

Tállai András válasza szerint Brenner Kolomanék politikai alapon hiányolnak embereket, cégeket azok közül, akikre kivetik a különadókat. – Egyik pillanatban elismeri, hogy a politikánk jó, másik pillanatban ezzel állnak elő – értetlenkedett az államtitkár.

Leszögezte:

A háború elhúzódó hatásait senki nem tudja előzetesen felmérni, de a kormány a jövőben is megvédi az országot, a családokat, a nyugdíjasokat.

Emellett Tállai szerint a gazdaság működőképességét is képesek lesznek megőrizni. A rezsicsökkentésről elmondta, hogy az intézkedést tíz éve támadja a baloldal, de ezt is megtartja a Fidesz-kormány.

A Jobbikkal kapcsolatban megjegyezte, hogy európai parlamenti képviselőjük már jó előre jelezte; támogatni kell az olajembargót. Az államtitkár szerint ez is azt bizonyítja, hogy a Jobbik ma már egy baloldali párt, hűségesen követik az EU politikáját.

Tállai András szerint ez a politika azonban jelenleg tönkreteszi az uniós országokban élő családokat.

Ez alól pedig most egyedül Magyarország jelent kivételt, amely képes lesz megvédeni a családokat, és működtetni a gazdaságot.

Borítókép: Brenner Koloman az Országgyűlésben (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)