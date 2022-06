Felhős, elszórtan esős időre számíthatunk ma

Keleten is csökken a felhőzet, legkésőbb a déli órákra ott is megszűnnek a csapadékgócok, ezt követően nem várható csapadék. Jellemzően fátyolfelhős, helyenként szűrt napsütéses időre számíthatunk, emellett gomolyfelhők is képződnek. A késő este a nyugati, északnyugati határszélre záporok, zivatarok sodródhatnak be. A nyugati, északnyugati szelet élénk széllökések kísérik– írja a Met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.

Forrás: Met.hu

A Dunántúlon megsokasodnak a gomolyfelhők, átmenetileg megnövekszik a felhőzet, másutt gyengén felhős vagy derült lesz az ég. A felhősebb dunántúli tájakon többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, ettől keletebbre néhol lehet csak érdemi csapadék. A légmozgás jobbára mérsékelt marad, csak zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között valószínű. A hidegre érzékeny északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Flickr)