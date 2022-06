„Nem készülünk kultúrharcra, de olyan szélsőségesek, mint NoÁr, biztos nem kapnak támogatást”

A régi-új államtitkár, a Pesti TV és a PS-Polbeatek visszatérő szereplője elárulta: Csák János miniszterrel az első hivatali napjukon tartottak egy szűkebb körű megbeszélést, ahol rangos megszólalók egyből felvetették: harcos vagy nem harcos kultúrpolitikát folytatnak-e a jövőben?

„Erre a válaszunk az volt, hogy értékalapút. Ha konkrétabban kell fogalmazni: olyan támogatási okiratot biztosan nem fogok aláírni, amiben destruktív, utcai anarchistákat pénzelnek, merthogy a Molnár Áron, azaz a NoÁr névre hallgató szinkronszínészt és politikai aktivistát az Emberi Erőforrások Minisztériuma súlyos milliókkal támogatta eddig” – olvasható a Mandiner cikkében.

Aki kisodródik a szélsőségesség ilyen fokára, az valóban éljen meg a piacról! Az állami támogatás legyen olyan rang és nívó, amit ki kell érdemelni!

„Mindig is harcoltam az Aczél György-i gondolat ellen, hogy az államnak ítélnie kell a kvalitások felett, ugyanakkor az állam által felkért, hozzáértő szakembereknek igenis meg kell mondania, hogy milyen nívó fölött érdemes valaki köztámogatásra” – érvelt Hoppál Péter, aki nyomatékosította: a hagyományőrző, értékalapú nemzeti kultúrpolitikába beletartozik az is, hogy például „az ikonográfiánk részét képező István, a király nagyszerű szövegírója (Bródy János – a szerk.) is részesülhessen támogatásból”, függetlenül attól, hogy fülsértő választási dalocskákat készített a kampányok során.

