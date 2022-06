Tovább csúszik és drágul a Blaha Lujza tér felújítása

2019-ben Tarlós István kész felújítási terveket hagyott utódjára, amely a térrendezésen túl a környező utcák felújítását és a közlekedésrendezést is tartalmazta – emelték ki, hozzátéve: Karácsony Gergelynek csak annyi dolga lett volna, hogy a kormány támogatásával időben elindítja a beruházást.

Már tudjuk, hogy ez nem sikerült neki. Mert akkor már 2021 végén átadhatta volna – jelentették ki.

Végül jelentős csúszással és csökkentett műszaki tartalommal indult a tér felújítása, mostanra pedig már négyszer módosították a terveket – mutattak rá, hangsúlyozva: számos korábban kivett fejlesztési elemet később mégis visszatettek. Persze drágábban. Kifejtették: így volt ez a nyilvános illemhely esetében, és most úgy tűnik, a Somogyi Béla utca felújítása kapcsán is ez fog történni: további 220 millió forintot akarnak erre költeni. Így a beruházás összköltsége is folyamatosan nő: hiába volt cél a végösszeg lefaragása 2,67 milliárdra, már most 3,87 milliárd forintnál tartanak. És örülhetünk, ha 2023-ra készen lesznek vele – tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Fidesz Budapest)