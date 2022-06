Karácsonyék birkának nézik a fővárosiakat

A legeltető állattartás fővárosi meghonosítása a mostani interjúban is szóba került. Bardóczi arról kezdett értekezni: „Budapesten gyilkos vita megy a pesti alsó rakpart autómentesítéséről, míg például Lyon ezen húsz éve túlesett, az emberek birtokba vették a partot, a lakótelepeken pedig birkákkal legeltetnek. Elképzeli ugyanezt Budapesten?” – tette fel a költőinek szánt kérdést a főtájépítész. Az újságíró pedig partnernek bizonyult, és fokozta a tempót, érdemes ezt a rövid párbeszédrészletet szó szerint idézni.

„– Lyonban hogyan oldják meg, hogy a jerke ne ürítsen a homokozóba és ne rohanjon ki az autók elé?

– Nem viszik a homokozóba. Van villanypásztor meg igazi is.

– Itt is lehetne.

– Ja, lehetne. És vajon mi történne az első malőrnél?

– A polgármester fejét követelné a fideszes ellenzék, s a következő helyhatósági választáson a kakás homokozólapát, az elgázolt birka és az indexlámpáját veszített busz képével lenne tele a város.

– Körülbelül.”

Elkötelezett híve vagyok a természet, az élővilág sokszínűségének, a birkák is kedves és hasznos állatok, de miért éppen egy lakótelepen kellene legeltetni őket? Idézhetném a régi népi mondást is: Hogy kerül a csizma az asztalra? Lakótelepeken meglehetősen ritka a legelőterület, egyszerű pázsitból sincs sok, ami van, az éppen csak elég az ott élő gyerekeknek. De lehet, hogy a jelenleg méhlegelőnek kijelölt gazos területeket nevezik majd át juhlegelővé. A Karácsony Gergely vezette fővárosban bármi és annak az ellenkezője is elképzelhető.

Egyetlen kérdésem maradt csupán: A birkák véleményét kikérték már?