Gyurcsányék szerint nem a zsemle kicsi

Ám csak azóta támadják ezt az intézkedést, amióta a Fidesz–KDNP-kormány bevezette, vagyis amióta az valós, kézzelfogható, forintokban számolható segítséget jelent az embereknek.

Alig két éve ugyanis még a Gyurcsány-párt is támogatta az élelmiszerárstopot, legalábbis Barkóczi Balázs, a DK szóvivője a szavak szintjén sürgette azt.

Miután a kormány az év elején a tavaly októberi szinten rögzítette hat termék árát, a Gyurcsány-párt a kákán is csomót keresett, hogy belekössön a sokaknak komoly könnyebbséget jelentő szociális intézkedésbe. Onnantól kezdve a DK már a gazdák haszna és az olcsó külföldi termékek elterjedése miatt kezdett aggódni, sőt kínjukban még azt is felrótták a Fidesznek, hogy egyáltalán kötelezték a boltokat a kedvezményes árak feltüntetésére. A széles társadalmi csoportokat – például a vidékieket és a határon túli magyarokat – előszeretettel és rendszeresen sértegető DK-soknak most a szerényebb anyagi körülmények közt élőkbe is sikerült belerúgni azzal, hogy csirke far-hát akciónak titulálták az intézkedést, amelybe egyébként ugyanúgy beletartozik egyebek mellett a sertéscomb, a csirkemell és az étolaj árának az alacsonyan tartása is.