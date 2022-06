A magyar túlélőkészletben minden kellék kéznél van

Benzinturizmusban utazó enyveskezű külföldi autósok lopják a magyar rendszámtáblákat. A törvényt kijátszva így próbálnak mostanság a határ közeli hazai kutaknál olcsóbb üzemanyaghoz jutni. (A „megélhetési bűnözés” ezen újszerű módjához forgalmi engedélyt is kénytelenek hamisítani, csak így van esélyük átverni a benzinkutast.)

Lopni bizony csúnya dolog. Ám másfelől a felértékelődött H jelű jármű-azonosító önmagában szimbolizálja a mi kis szívós közép-európai országunk életrevalóságát. Piros lapként kéne öntelt arcuk elé tolni a valóság elől az európai értékelvek hínárjában megbújó brüsszeli progresszív (és agresszív) libsiknek. Akik a köztük kialakult cinkos összjáték íratlan szabályai szerint a nekik ellentmondó, renitens országokat igyekeznek megfenyíteni. Mint például legutóbb Katarina Barley, az Európai Parlament alelnöke, aki a magyarok uniós szavazati jogának megvonását követelte. A német amazon felsőbbrendű hangú, lekezelő stílusa sokakban nagyon rossz emlékeket ébreszthet. Az öntelt asszonyság ezúttal túlmasírozott a tűréshatáron…

Háborús időkben a talpon maradáshoz még inkább elengedhetetlen a gyors helyzetfelismerés, az azonnali reagálás és a bátor döntések sora. Amint a kapós, bűnre csábító, irigyelt rendszámtáblánk is bizonyítja, a magyar túlélőkészletben mindez a kellék kéznél van. A benzin ára nálunk 700-800 helyett továbbra is 480 forint, az élelmiszerárstop jóvoltából az infláció 10 százalék körüli, amivel az európai középmezőnyben maradhatunk. A családi költségvetést védő rezsicsökkentés pedig a világon mindenhol egekbe szökő árak ellensúlyozására családonként hozzávetően havi 80-100 ezer forinttal kisebb megterhelést jelent – persze így is nyöghetünk az inflációs prés alatt…

A sikeres magyar válságkezelés nagyon zavarja az európai egyesült államok fedőnevű bizniszben utazó brüsszeli fősodort. Már csak azért is, mert a más országokban is vonzó magyar példa leleplezi saját bénaságukat, amit nárcisztikus lényük képtelen elviselni. Az Orbánra zúduló támadások azonban kezdenek ellentétes hatást kelteni, aki a sok bántás közepette ütésállónak bizonyul, erkölcsi fölénybe kerül és rokonszenvet vált ki az emberekből.

A nyugati elvárásokhoz igazodó hazai ellenzék pedig nagy bajban van. Saját épkézláb ötlet híján az ötlettelen brüsszeli, berlini bürokratákra hagyatkozva az energiaválságot Tüttő Kata módra zuhanyozási tanácsadással próbálja megoldani. A ballibek zavarodottságán akár jót is mulathatnánk. Kezdenek hasonlítani egy szórakoztató, könnyed spagettiwesternre. Mondjuk a Jó, a Rossz és a Csúf című mozira, ahol a gonoszok kényszerből szövetkeznek egymással azért, hogy megkaparintsák a temetőben elásott aranyat, vagyis a hatalmat. Morális tartás nélkül erre azonban nincs esélyük. A film 2022-es magyar változatának szereplőválogatásánál Jakab Péter sajnos mint Jó, kiesett, ám a többi karakter megformálásánál a feketekalapos Gyurcsány mellett hiteles lenne Fekete-Győr András, és önmagát adhatná Niedermüller Péter is. Megtelne a nézőtér a kárörvendésre fogékony közönséggel.

Júliustól az autókra egy betűvel hosszabb, új rendszámtáblák kerülnek forgalomba. Lopásukat megkönnyítheti a tanácsadóktól hemzsegő fővárosi önkormányzat által az energiatakarékosság jegyében bevezetni tervezett csökkentett idejű közvilágítás. Legyünk éberek!

Borítókép: illusztráció (Fotó: Ádám János/Észak-Magyarország)