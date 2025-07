Szentkirályi Alexandra: Megvívjuk a csatákat az ideológiai alapú városvezetéssel!

– A kollégája említette, hogy dugóba került az interjúra jövet. A nyár beköszöntével sem lett jobb a forgalmi helyzet a fővárosban?

– A budapesti forgalmi helyzet már-már apokalipszisfilmeket idéz. A nyári szünetben nagyobb dugókkal kell számolni, mint év közben, egyszerűen tervezhetetlen, hogy pontosan mennyi idő eljutni A-ból B-be. Arról nem is beszélve, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok torokkaparó kipufogógázban közlekednek, mert áll a város és hőség van. Karácsony Gergelyéknek közben minden fontosabb annál, mint hogy valódi problémákkal foglalkozzanak. A csődben lévő főváros vezetése pride-ot tud szervezni, ám a felújítások összehangolására, a közösségi közlekedés megszervezésére teljesen alkalmatlan.

– Karácsony erre azt mondaná, hogy egy nagyvárosban ilyen az élet, c’est la vie.

– Szerintem meg a főpolgármestertől nem azt várják az emberek, hogy széttegye a kezét ilyen helyzetekben, hanem hogy működtesse a várost.



– Pedig még önöktől is kapott ehhez egy konstruktív javaslatot.

– Mi azt kértük, hogy a Lánchidat és a pesti alsó rakpartot napközben nyissák meg a forgalom előtt, hiszen egyrészt senki sem szeret 40 fokban a dugóban rostokolni, másrészt a hőség miatt a rakpart kong az ürességtől, sehol egy gyalogos. Karácsony Gergely és a Tisza–Vitézy Dávid-frakció hallani sem akart erről, pedig lássuk be, elég egyszerű a helyzet: annyival kevesebb autó kerülgetné a lezárásokat a belváros utcáin, amennyivel több a rakparti szakaszon közlekedne.

– A főváros sokat vitatott költségvetését viszont megszavazták, ezt miként értékeli?

– Legyünk pontosak: a Karácsony–Tisza–Vitézy–DK-koalíció a korábbi csődköltségvetést szavazta meg újra, „kis” kozmetikázással. A legnagyobb ügyekben teljes egyetértésben vannak, s amit időnként látunk, az csak a húsosfazék körüli lökdösődés volt.



– Továbbra is ott vagyunk, ahol a part szakad?

– A hétfői közgyűlésen semmi nem oldódott meg, a csődkérdés ugyanígy itt lebeg a fejünk fölött! Nem történt más, mint hogy a bíróság döntésének megfelelően beírták a szolidaritási hozzájárulás összegét és mellé fiktív bevételi sorokat párosítottak. De ettől az a tátongó lyuk, amit decemberben ütöttek a főváros költségvetésén, még benne van. Ezzel maximum időt nyertek, de az óra ketyeg, egészen a fizetésképtelenségig. Akkor mit fognak mondani? Egy év alatt csődbe vitték Budapestet, és nincs megoldásuk a helyzetre. Az egyetlen „előrelépés”, hogy így nem törvénytelen a főváros költségvetése, de az év második felére lényegében így is mínuszos.



– A már említett pride megszervezése sem lehetett olcsó. Mit tippel, mennyibe kerülhetett ez a fővárosnak?

– Ez nem a főváros, ez a budapestiek pénze! Alsó hangon is több száz millió forintnyi közpénzt égethettek el az óriás kivetítőkre, a hangosításra, a színpadra, a szervezésben részt vevő fővárosi alkalmazottak bérére, valamint a Karácsonyék által készített és terjesztett LMBTQ-propagandaanyagokra.





– Egy csődhelyzetben lévő önkormányzatban ennek nyilván meglesz a böjtje. Emellett – ahogy a Nézőpont Intézet is kimutatta egy friss mérésében – a pride egy kisebbségi ügy, a társadalomnak kevesebb mint a fele támogatja. Mégis az egész ellenzék – Karácsonyostul – beállt a pride mögé, gyakorlatilag azonosultak vele, ami a politikai egyszeregy alapján sem igazán értelmezhető.

– Ezen nem kell csodálkozni, mert ez egy brüsszeli feladat volt. Az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy márpedig pride-nak lennie kell, ezért az ellenzék pride-ot szervezett. Én az egyszeregyet ebben látom. Itt is volt egy tisztes méretű EU-s ellenőrző bizottság, 71 EP-képviselővel, európai uniós biztossal, EP-alelnökkel együtt. Ez azért elég látványos volt. Minden bizonnyal ezért kellett Karácsony beszédében is kiemelni, hogy ők kiállnak Ukrajna EU-s csatlakozása mellett, csak ez elsikkadt az utána következő drag queen show árnyékában. A lényeg, hogy a forgatókönyv írója Brüsszel, de a szereposztás is látszik: a baloldal feladata, hogy a népszerűtlen ügyeket lenyomja az emberek torkán és az ellenzéki szavazókat közben besöpörjék Magyar Péter és a Tisza Párt mögé.

– Még a pride-nál maradva, Vitézy Dávid úgy vélte, hogy ön megsértette a felvonulókat, és arra is felszólította: kérjen bocsánatot tőlük. Miként vélekedik erről?

– Szerintem azoknak kellene bocsánatot kérniük, akik drag queenek, vagyis nőnek öltözött férfiak ízléstelen vonaglását tolták az emberek arcába fényes nappal Budapest utcáin.



– A bécsi pride után a budapestiről mi a benyomása?

– Továbbra is azt gondolom, hogy nem drag queen show-kat kellene nézniük a gyerekeknek, s hogy nincs olyan utca Budapesten, ahol jó helyen lenne a pride. Nem mellesleg, valljuk be, ez az emberek elsöprő többségében is ellenérzést vált ki. A legfelháborítóbb mégis talán annak a tiszás tanárnőnek a nyilatkozata volt, aki azt magyarázta, hogy szerinte az LMBTQ-érzékenyítést már óvodákban el kellene kezdeni. Sőt azzal is büszkélkedett, hogy ők egyáltalán nem tartják be a hatályos gyermekvédelmi szabályokat, és a genderpropagandát a törvény ellenében is a gyerekek fejébe töltenék. Ez felháborító: nem azért bízzák a szülők a gyerekeket a tanárokra, hogy az iskolában ilyeneket tanítsanak nekik.



– Vitézy politikája és a főváros ügyeiben mutatott szerepvállalása ismeretében is visszalépne a javára a főpolgármester-jelöltségtől?

– Vitézy Dávid visszaélt a jobboldali szavazók bizalmával. Az emberek azt remélték tőle, hogy meghaladja a Karácsony-féle balliberális politikát, azt ígérte, hogy leváltja őket. Mára kiderült, semmiben sem különbözik tőlük, ráadásul a legfontosabb ügyekben rendre együtt szavaznak.

A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője szerint nézni is kellemetlen, hogy milyen szintű gyámság alatt vannak a tiszás képviselők Fotó: Mirkó István / MI



– A felelőtlen gazdálkodás, a közlekedési káosz, a pride-dal tort ülő ízléstelenség, a droghasználattal kapcsolatos megengedő attitűd és általában véve a józan ésszel szembemenő világnézet ellenére az ellenzék továbbra is népszerűbb a Fidesznél Budapesten. Sőt, a Republikon Intézet a minap azt mérte, hogy a kormánypártok támogatása mélyponton van a fővárosban. Tapasztalatai szerint tényleg ilyen rossz a helyzet?

– Karácsonyék a Városházáról kiröhögik az emberek napi valóságát. A főpolgármester azt mondta: ha dugó van, akkor szálljanak ki és menjenek gyalog, vagy hogy a pride alatt a szülők vigyék a város más részeire a gyerekeiket. Mindez olyan mértékű cinizmust mutat és akkora távolság az emberek valódi problémáitól, amivel szerintem hosszú távon nem lehet érdemi eredményeket elérni. Miközben Karácsonyék ideológiák mentén ügyködve fontosabbnak tartják a szivárványos zászló kitűzését, addig az emberek élni, közlekedni szeretnének a városukban. Mi a fővárosiak mindennapi életét érintő problémák megoldásán dolgozunk. Ezért szeretnénk rendezni a hajléktalanság kérdését, javítani az utcákon a közbiztonságot, megtisztítani a várost a drogoktól, valamint annak következményeitől, és rendbe tenni a fővárosi utakat. Szerintem ezek olyan témák, mindennapi ügyek, amelyekben minden budapesti egyetért. De akkor miért nem ezekkel foglalkozik a főváros vezetése mondjuk a pride szervezése helyett?



– Mióta ön a Fidesz fővárosi frakcióvezetője, érzékelhetően elindult egy építkezés. Noha még messze van a 2029-es önkormányzati választás, ám nem lehet elég korán elkezdeni a készülődést a megmérettetésre. Hol tartanak?

– Rengeteg új és energiával teli fiatal képviselő került be a Fővárosi Közgyűlésbe, a Fidesz-frakcióba. Értenek a városhoz, van helyi önkormányzati tapasztalatuk, és bátorságuk is van kiállni megvívni a csatákat az ideológiai alapú városvezetéssel szemben. Emellett abszolút támaszkodunk a fekete öves várospolitikusaink tapasztalatára is. Sok polgármesterünk volt az előző ciklusban a Fővárosi Közgyűlésben, velük továbbra is aktív, élő kapcsolatunk van, csak ők most nem látszanak a helyi politika frontvonalában. Mindenki azon a területen végzi a munkát, amiben a legjobb. Ennek megfelelően építkezünk tovább.

– Amit vázolt, elég nagy kontrasztban van azzal, ahogy a Tisza Pártnál mennek a dolgok…

– Magyar Péter a befogott szájak politikáját kényszeríti a fővárosi tiszás frakció tagjaira. Szájkosarat tett rájuk, a kulcs pedig nála van. Ott van például Kollár Kinga, akit múltkor Magyar oda sem engedett a mikrofonhoz. Amikor megpróbáltuk megkérdezni a tiszás EP-képviselőt, hogy mégis mit gondolt, amikor Brüsszelben Magyarország ellen szólalt fel, Magyar Péter megszólalni sem engedte és némán kellett végigülnie a közgyűlést. Kívülről nézni is kellemetlen, hogy milyen szintű gyámság alatt vannak a tiszás képviselők.

– Látszik, hogy a közösségi médiában nagyon aktív a Fidesz csapata, érdekes bejegyzések, videók készülnek. Emellett személyesen is igyekeznek elérni az embereket?

– Amíg például a Tisza alapvetően egy digitálisan szervezett formáció, addig a Fidesz–KDNP igazi ereje a valódi közösségekben rejlik. Ez a hagyomány továbbra is él, például, amikor a külvárosi és kertvárosi kerületeket jártuk végig az elmúlt hónapokban, rengeteg emberrel beszéltünk, hallgattuk meg a panaszaikat és az észrevételeiket a város működésével kapcsolatban. Miközben a budapesti emberek közel kétharmada él a külső kerületekben, a baloldali városvezetés nem lát a körúton túl, és ez meg is látszik a fővároson.



– Amikor jár-kel a városban, akkor is szóba elegyedik az emberekkel a főváros ügyeiről?

– Szerintem ez a valóságérzékelés egy fontos kérdése. Amikor az emberek megállítanak az utcán, finoman szólva is kritikusak Karácsonyékkal szemben. Legtöbbször a dugóhelyzetre panaszkodnak, de sokan az általános tétlenséget róják fel a főpolgármesternek. Zavarja a budapestieket, hogy miközben a csőd szélén áll a főváros, a rákosrendezői szeméttelepre elköltöttek 50 milliárd forintot. Gyakori kritika, hogy szőrén-szálán eltűnt a pénz, vagyis a Tarlós István hivatali idejéből fennmaradt 214 milliárd forintnyi tartalék, miközben saját érdemi fejlesztéseket nem tud felmutatni a Karácsony-féle vezetés. Sokakat zavar, hogy a városvezetés mindenre azt a választ adja, hogy nincs pénz.

– Mire mehetett el egyébként ez a bődületes összeg? Karácsony szinte a 2019-es hivatalba lépése másnapján forráshiányt emlegetett. Erre mi lehet a magyarázat?

– A fővárosi önkormányzat az elmúlt években kifizetőhelyként működött, de a kezdetektől így is tervezték Karácsonyék. A 2010 előtti baloldal régi mamutjaiból verbuvált, több tucat főt számláló balliberális tanácsadói gárda és a fővárosi cégvezetők így vészelték át a jégkorszakot. A mai napig Gál J. Zoltán és társai írják Karácsony Gergely Facebook-posztjait. Rengeteg olyan Gyurcsány-árva van a Fővárosi Önkormányzatban, akinek mára semmi keresnivalója nem lenne ott. Mártha Imre, Draskovics Tibor és még sokan mások is a fizetési listán vannak, ami elég terjedelmes. Karácsony Gergely szűk egy évvel ezelőtt több mint 170 millió forintot fizetett ki prémiumokra a cégvezetőknek abból a pénzből, amire egyébként már 2019 óta mondja, hogy nincs meg. Ahhoz, hogy jobban működjön a város, le kell állítani ezt a pénzszivattyút. Ezt meg is tesszük, ha elnyerjük a választók bizalmát, de addig is minden eszközzel azon dolgozunk, hogy élhetőbb legyen a főváros. Egy biztos: mi nem fogjuk úgy cserben hagyni a budapestieket, ahogy Karácsonyék teszik.