Magyar Péter népszerűsége törékeny, de kérdéses a baloldali manőver sikere + videó

Csak egy maradhat

A Nézőpont Intézet munkatársa úgy vélte, az sem javítja a Magyar György-féle projekt sikerességének esélyeit, hogy az ügyvéd akár a Tiszán kívüli ellenzéki pártok részvétele és támogatása nélkül is nekivágna a választásnak az általa Centrális Demokratikus Unióként emlegetett formációval. – Magyarország mérete és politikai kultúrája nem kedvez annak, hogy párhuzamosan több, teljes értékű politikai elit alakuljon ki.

Egyszerűen nincs annyi, polcról leemelhető, makulátlan előéletű politikai szereplő, hogy az előző pártrendszerektől függetlenül építsenek új országos párthálózatot

– fogalmazott a politológus azt is hangsúlyozva, hogy a Tisza előtt is hasonló akadályok tornyosulnak. – Ugyanis – folytatta – Magyar Péteréknek szintén komoly kihívást jelent olyan jelölteket találni, akik megfelelnek a magas társadalmi elvárásoknak, és mentesek bármiféle múltbéli politikai terheltségtől. Szavai szerint épp ennek tudható be, hogy hónapok óta halogatják a nyilvános jelöltbemutatásokat.

Ugyanezt a politikai munkát láttuk korábban Márki-Zay Péter, Vona Gábor és Bajnai Gordon mögött is Fotó: Máté Krisztián

Magyar György nyilatkozataiban érdekes pont, hogy milyen feltételekhez kötötte a CDU megszervezését. Noha egy helyen azt állította, hogy csak akkor vágnak bele a pártépítésbe és jelöltállításba, ha a Fidesz szeptemberben korlátozza a választási törvényt, az ügyvéd további kijelentéseiből kiderül, hogy nem csak erre a szcenárióra készülve igyekeznek szárazon tartani a puskaporukat.

Az ügyvéd ugyanis felhozta Márki-Zay Péternek, a baloldal 2022-es közös miniszterelnök-jelöltjének a példáját is, és arra figyelmeztetett, hogy akár egy szerencsétlen kijelentés is lerombolhatja egy politikus imázsát, és ők ilyen esetben is akcióba lendülnének.

Figyelemre méltó, hogy egy fociból vett hasonlatot használva az ügyvéd úgy fogalmazott: a CDU kvázi „csereként” működne Magyar Péter „lesérülése” esetén.