Már van B terv a baloldalon: ha nem megy a Tiszának, jöhet a magyar CDU

Márki-Zay intő példája

Az ügyvéd közölte, milyen körülmények között vágnak bele a projektbe. – Elsősorban arra a szcenárióra vonatkoznak a terveink, ha a Fidesz szigorítaná a választási törvényt, ugyanis a kormánypártnak megvan a talentuma ahhoz, hogy még az utolsó pillanatban is csavarjon a feltételeken, bármennyire is etikátlan. De arra az is esetre is készen állunk a Tisza segédcsapataként, ha a Magyar Péter képviselte főcsapatot bármilyen – politikai, kriminális, külpolitikai vagy egyéb – veszteség vagy defekt érné. Érdemes felidézni, hogy Márki-Zay Péter győzelmi esélyei néhány szerencsétlen kijelentése nyomán is jelentősen romlottak 2022-ben – fogalmazott.

A jogász azt is elárulta, hogy szeptemberben dőlhet el: belevágnak-e a centrális erő létrehozásába, s annak függvényében döntenek majd, hogy az ősszel összeülő parlamentben a Fidesz megerősíti-e az aggályaikat. A konkrét menetrendet vázolva Magyar György arról beszélt, hogy egy alvópártot terveznek újjáéleszteni: a bíróságon bejegyzett, ám nem funkcionáló pártok egyikét vennék a nevükre, hasonlóan, ahogy Magyar Péterék tették a Tiszával.

Egyedül is megy?

Noha a lehetséges listavezető nevét nem árulta el, állítása szerint vannak konkrét elképzeléseik és több potenciális jelölttel is tárgyalnak. Abban, hogy sem a centrális párt nem lenne ismert brand, sem pedig annak arca nem lenne igazi „szupersztár”, az ügyvéd nem lát problémát. Ahogy abban sem, ha a Tiszán kívüli ellenzéki pártok nem csatlakoznak hozzájuk.

– Ebben az egyesülésben nem az ideológia számít, hanem a protest szavazatok összegyűjtése, s meggyőződésem, hogy a jelenlegi helyzetben ez a célmeghatározás és a választásipárt-jelleg vonzóbb lehet a szavazóknak, mint amit az ellenzéki pártok egyenként képviselnek

– mondta Magyar György, hozzátéve, mindazonáltal szívesen vennék, ha a DK, a Momentum, az LMP és társaik elgondolkodnának ezen az elméleti lehetőségen, ami szerinte egyébként akár e pártok túlélésének a záloga is lehet, ha a Fidesz alakít még a választási verseny feltételein és újabb akadályokat helyez el a pályán.