Parizeusnak titulálták Jakab Pétert a parlamentben + fotó

Parizeus

– írta ki laptopjára Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője a mai parlamenti ülésnapon. A felirat mellé egy nyíl is tartozott, amely a napirend előtti felszólalását nagy hévvel előadó Jakab Péterre mutatott.

A Jobbik elnöke ugyanis a 2022-es választások előtt

igazi kampányt épített fel arra, hogy ő egyszerű ételeket (parizer, paprikás krumpli) fogyaszt, és a mindennapi emberek nehéz életét éli.

Az ellenzéki előválasztáson azonban bebizonyosodott, hogy a baloldali törzsszavazók nem tartják sokra Jakab Péter performanszait: a Jobbik elnöke csak negyedik lett a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyében.

Jakab Péter a felszólalásában egyébként még mindig az április 3-i történelmi választási vereség okait kereste. Azonban nem meglepő módon nem arra jutott, hogy a Jobbik nevű pártra a Gyurcsány-féle baloldal részeként már senki sem kíváncsi, és a Jakab által menedzselt „gyurcsányosodást” elutasító egykori jobbikosok négy év alatt egy újabb parlamenti pártot építettek fel a nulláról, hanem arra, hogy

a Fidesz amiatt nyert zsinórban negyedszer kétharmaddal, mert szegénységben tartja a magyarokat.

Jakab Péter ezt az elméletét azzal támasztotta alá, hogy elmondta: az ország legszegényebb településén, Gadnán százszázalékos volt a Fidesz–KDNP támogatottsága, Csenyétén pedig, ahol a gyurcsányista politikus számításai szerint 36 ezer forint az átlagjövedelem, több mint kilencven százalék támogatta a kormánypártokat.

Az egykor uniós zászlót égető párt elnöke szerint Magyarország az unió második legszegényebb országa, amely eddig csak a

brüsszeli pénzeknek köszönhetően

működött, de a jövőben már ez sem segít Orbánékon.

A Jobbik-elnök ezután Angela Merkelt kezdte el dicsérni: szerinte az egykori kancellár azért nyert választásokat Németországban sorozatban, mert az emberek elégedettek voltak vele, és érezték, hogy nő az életszínvonal.

Szerinte a választások megnyerésére a Fidesz is képes, de ők a szegénység útját választották, és emiatt az ötvenéves miskolci szomszédja is elköltözött Németországba. Igaz, Jakab Pétert az utóbbi időkben leginkább a XI. kerületben szokták látni feltűnni, ahol bevallása szerint munkalakása van, de vagyonnyilatkozata szerint még mindig a csok igénybevételével megvásárolt miskolci lakásában lakik.

A Jobbik elnöke egyébként úgy látja, hogy már közelít a „Fidesz-rezsim” végórája, mert az éhes ember sok mindenre képes.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára a válaszában pár példán keresztül mutatta be, hogyan változott Magyarország 2010 óta.

A munkanélküliség tíz százalék fölötti értékről három százalékra csökkent, csökkent a személyi jövedelemadó, de más mutatók mellett a bűncselekmények száma is.

Az államtitkár rámutatott: 12 évvel ezelőtt nem volt csok (amit Jakab Péter is felvett), babaváró, most viszont elérhetők ezek és más családtámogatások is.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

– Nem volt rezsiemelés, ingyenes tankönyvek és széles körű ingyenes gyermekétkeztetés van – sorolta Rétvári Bence. Rámutatott, hogy az Eurostat adatai szerint míg az EU-ban 8,9 százalékról 5,9 százalékra csökkent a szegénység 2010 óta, addig Magyarországon 23,4 százalékról indult, és ez csökkent 8,3 százalékosra. – Mélyszegénységben 2010-ben négyszázezer ember élt, most kevesebb mint százzer – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

A magyar emberek szorgalmának végre nem gátja és nem akadálya a kormány

– mondta Rétvári Bence. Az államtitkár felidézte, hogy 2010-ben

sokan mosolyogtak a parlamentben, amikor bejelentették, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet fognak teremteni, mégis sikerült.

A Jobbikról a KDNP-s politikus még megjegyezte, hogy Jakab Péter sok embernek mondta a kampányban: „Megy a feljelentés!” Azóta pedig a saját elnökhelyettesét is feljelentette, csak éppen a szexuális zaklatást elkövető párttársánál nem tette meg ezt.

Borítókép: Jakab Péter (Fotó: Havran Zoltán)