Jobbik: Gyurcsány, végállomás

Van azonban még egy vetülete a Jobbik harakirijének. Egy régi megfigyelés szerint az a párt, amelyik a marxista, kannibál hajlandóságú karrierbaloldallal korpa közé keveredik, sok jóra nem számíthat. Ez az intelem fokozottan érvényes a Gyurcsány Ferenc vezette DK-s szektára. Mindent elmond a Jobbik Gyurcsánynak alárendelt viszonyáról, hogy amikor a beszámolók szerint dühöngő kabinetfőnöknője után Jakab is feldúltan kirohant „Ez egy puccs ellenem!” felkiáltással a viharos elnökségi ülésről, Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettes azt mondta: „Gyurcsány perceken belül meg fogja tudni, hogy mi zajlik itt!” Ennél nyilvánvalóbb lelepleződése nem is létezhet, ki a Jobbik és Jakab igazi gazdája. Minő véletlen: néhány napon belül a pártelnök saját helyettese kizárását kezdeményezte és feljelentette. Akár meg is filmesíthetnék a történetet. A „Las Vegas, végállomás” mintájára „Gyurcsány, végállomás” lenne a valósághű cím.

Borítókép: Jakab Péter (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)