Végjáték a Jobbikban: egy BKV-ellenőr küldte padlóra a pártot

A Metropol forrásai szerint Jakab Péter valójában Molnár Enikő bűvkörébe került.

Állításuk szerint gyakran adódott olyan helyzet, hogy Molnár Enikő ült az elnöki irodában, és tárgyalt valakivel, miközben a pártelnök odakint ücsörgött a titkárnői asztalnál. Sőt azt állítják, hogy

voltak olyan helyzetek, amikor a kabinetfőnök asszony kávé behozatalára utasította Jakab Pétert, aki szó nélkül engedelmeskedett.

Molnár Enikő még az elnöki irodát is elfoglalta. Sokak szerint Jakab a titkárnői asztalhoz kényszerült, és sokszor a kávét is ő főzte (Forrás: Metropol)

Külön érdekesség, hogy „szolgálataiért” cserébe Jakab még a Jobbik Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagjai közé is bejegyeztette Molnárt. A „főtitkárnő” feltehetően ettől kezdve érezhette igazán fontosnak magát a pártban.

Molnár Enikőt már tavaly bejegyezték a Jobbik Magyarországért Alapítvány Kuratóriumi tagjai közé

Molnár bábként irányította Jakabot

A Magyar Nemzet már 2020 júniusában megírta, hogy Molnár Enikőnek erős befolyása van a pártelnökre. A lap értesülései szerint

a Jobbikban sokan voltak már szem- és fültanúi a Jakab és Molnár Enikő közti indulatos szóváltásoknak.

Ilyenkor mindig Molnár Enikő vitte a prímet, nyilvánvalóan ő viselte a nadrágot. Nemegyszer vetette a pártelnök szemére, hogy az ő segítségével lehetett csak elnök.

Molnár az erőszakos stílusáról volt ismert a Jobbikban (Forrás: Metropol)

Jobbikos források korábban többször megerősítették, hogy karrierje csúcspontján Molnár volt a Jobbik legbefolyásosabb személyisége, aki sokszor a hatáskörét túllépve hozott szakmaiatlan döntéseket a Jobbik sorsát érintő kérdésekben.

Ebből lett aztán elege nemrég a párt vezetésének, melynek következményeként egyfajta lázadás formálódott ellene.

Múlt héten először a jogköreit vonta el tőle a párt elnöksége, ami végül odáig fajult, hogy Molnár szerdán inkább önként mondott le minden tisztségéről a pártban.

Nem csak nappal, éjszakánként is szoros az együttműködés (Forrás: Metropol)

Hosszúra nyúlt éjszakák a „munkalakásban”

Noha a párton belül már évek óta nyílt titoknak számított, a szélesebb nyilvánosság először tavaly novemberben szerezhetett tudomást arról, hogy Jakab és Molnár között több van, mint egyszerű munkakapcsolat. A pártelnök és kabinetfőnökének élettársi viszonyát a Bors buktatta le, miután többször is lencsevégre kapták, ahogy esténként nagy bőröndökkel bemennek, majd másnap reggel elhagynak egy XI. kerületi lakást. Elgondolkoztató, hogy Molnár Enikő legalábbis a papírformát illetően háromgyerekes édesanya, férjezett asszony, aki a Metropol forrásai szerint őrizgeti a látszatot, és igyekszik úgy tenni, mintha a lehető legnagyobb boldogságban élne. Legutóbb a gyereknapon is hazament Békés megyébe a szüleihez, férjével és gyerekeivel együtt. Erről még képet is posztoltak a Facebookon.

Forrás: Facebook/Metropol

Egyébként Molnár Enikő korábban a gyerekeit politikai célra is felhasználta. Részt vett például egy fotózáson, még a párt kettészakadása előtt, Dúró Dóra és mások társaságában, akkor éppen várandós volt..

(Forrás: Metropol)

Aztán, sokak számára váratlanul Molnár Enikő egyre inkább teletetováltatta a testét, és egyre merészebben kivágott ruhákban járt a párt hivatalos rendezvényeire is.

(Forrás: Metropol)

Aztán bebizonyosodott, amiről már az egész Jobbikban beszéltek.

A pártelnök és titkolni próbált élettársa az együtt töltött éjszaka után közösen kisétáltak egy állítólagos munkalakásból. Jakab egy bőröndben cipelte a holmiját, és a képek tanulsága szerint nagyon félt a lebukástól. Az eset után nem sokkal Jakab Péter felesége, gyermekeinek anyja egyedülállónak jelentette magát a Facebookon.

Jakab Péter bőrönddel távozik Molnár Enikővel a munkalakásból (Forrás: Metropol)

Miután rajtakapták őket, Jakab egyszerűen munkalakásnak nevezte az ingatlant, ahova csak dolgozni járnak fel Molnárral. Aki, papíron legalábbis, továbbra is egy háromgyermekes, férjezett asszony.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Jakab Péter és Molnár Enikő néhányszor már a címlapokra kerültek az utóbbi időben, most a Jobbik elnöksége is besokallhatott tőlük (Forrás: Ripost)