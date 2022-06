Többfelé kialakulhatnak záporok és zivatarok

A Dunántúlon számíthatunk a több és vastagabb felhőre, amelyek ott borongós időt is okozhatnak, keletebbre viszont gomolyfelhős idő valószínű, de emellett több órára kisüthet a nap. Többfelé, illetve több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok, a felhősebb nyugati részeken inkább eső lesz a jellemző – írja a Met.hu.

A zivatarokat jellemzően felhőszakadás kísérheti. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon megerősödik, sőt Sopron környékén viharos lökések is lehetnek, emellett a zivatarokat is kísérheti átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a Dunától keletre általában 26 és 32 fok között várható. A tartósan borongós, csapadékos részeken lesz a leghűvösebb.

Az ország nyugati részén közepesen, vagy erősen felhős lesz az ég, míg keletebbre összesnek a gomolyfelhők, és gyengén felhős vagy derült idő valószínű. Többfelé várható zápor, zivatar, majd keleten csökken a csapadékhajam, míg a Dunántúlon, illetve a délen továbbra is több helyütt lehet konvektív csapadék. Az északias szél a Dunántúlon tovább erősödik, sőt hajnaltájt helyenként viharos széllökések is lehetnek. Zivatarok mentén is előfordulhatnak erős, viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 18 fok között alakul.

