A Mészáros-csoport nehéz helyzetben lévő családokat nyaraltat

Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője arról beszélt, hogy az országban több mint háromszázezer olyan család él, több mint félmillió gyereket nevelve, amelyből vagy az édesapa, vagy az édesanya hiányzik. Kiemelte, hogy ezeknek a családoknak több mint a fele, vagyis több mint négyszázezer ember nehéz anyagi helyzetben élt már akkor is, amikor még nem volt járvány, háború, gazdasági válság.

Ha egy család nehéz helyzetben van, a pihenés, az üdülés, a feltöltődés az első, ami kimarad az életükből– jegyezte meg, megindokolva, miért is nagy a jelentősége, hogy a Mészáros-csoport már harmadik éve biztosítja több mint 1500, egyszülős családban élő ember számára a lehetőséget. Így a három év alatt csaknem ötezren tudtak-tudnak együtt nyaralni, feltöltődni az egyszülős családokból a támogatás révén, többségüknek az életében először adatik ilyen lehetőség– mondta.

– A visszajelzésekből azt látjuk, hogy a nyaralásnál is többet, életre szóló élményeket is kapnak a résztvevők – fűzte hozzá.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke is azt hangsúlyozta, hogy a mai gazdasági válságban különösen fontos a hátrányos helyzetű családoknak a pihenés, a feltöltődés lehetősége. Elmondta, hogy óriási az igény a családok részéről ezekre a pillanatokra. A nagycsaládosoknál több mint hatszoros volt a túljelentkezés. A kiválasztásnál szempont volt, hogy olyanok élhessenek a lehetőséggel, akik még nem nyaraltak vagy akik még életükben nem jutottak el a Balatonhoz – mondta.



Borítókép: Balatonfenyvesen fürdőznek a kánikulában (Fotó: MTI/Varga György)