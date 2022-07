Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője a napirend előtti felszólalásában azt szorgalmazta, hogy nullázzák le az alapvető élelmiszerek és gyermeknevelési cikkek áfáját, mivel szerinte ezeket a cikkeket jelenleg uniós rekorder áfakulcs terheli. A baloldali politikus szólt arról is, hogy a kormány 1600 milliárd forinttal több áfabevétellel számol jövőre, és ennek az egytizede elég lenne a Jobbik javaslatára. Z. Kárpát úgy fogalmazott, hogy az adófizetőktől elvett pénz egy részét csoportosítsák vissza a gyermekeseknek, a pályakezdőknek vagy azoknak, akik a szülőföldjükön szeretnének boldogulni, továbbá javasolta azt is, hogy negyven ledolgozott év után a férfiak is nyugdíjba mehessenek, hogy legyen szülőtámogatási járulék, vagyis a befizetett adó 10 százalékát a szülő nyugdíjának kiegészítésére lehessen fordítani.

A kormány a magyar családokat minden körülmények között megvédi, a magyar családok ugyanis békében és biztonságban szeretnének élni

– rögzítette válaszában Vitályos Eszter. A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a jobbikos politikusnak azt mondta, 2002 és 2010 között hagyták, hogy a magyar családok a devizahitelezés csapdájába essenek, és 2010 után sem változtattak a politikájukon, csak a bankok helyett a külföldi energia- és közműszolgáltató cégek mellé álltak, ezért folyamatosan támadják a rezsicsökkentést.

A kormánypárti politikus az áfacsökkentésről azt mondta, az nem a fogyasztóknak kedvezne, az a külföldi multiknak segítene a magasabb nyereség által.

Emellett Vitályos közölte, jövőre 3225 milliárd forint jut családtámogatásra, 450 milliárd forinttal több, mint idén, az összeg három és félszerese a balliberális kormányok családtámogatásának.

