Szalay-Bobrovniczky Kristóf a haderő készenlétének fokozására utasította a Magyar Honvédség parancsnokát

– Békénk megvédése érdekében a mai napon utasítottam a honvédség parancsnokát, hogy készüljenek fel a haderő készenlétének fokozására – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb Facebook-bejegyzésében.

A honvédelmi miniszter kifejtette: „a haderő készenlétének fokozása azt jelenti, hogy honvédeink a következő hetekben-hónapokban többet, intenzívebben, nagyobb kötelékekben fognak gyakorlatozni az ország több pontján. Felgyorsul a kiképzés és több tartalékost hívunk be. Mindezt családjaink, otthonaink védelme érdekében tesszük.”

Beszélt arról, hogy „korábban soha nem tapasztalt biztonsági kihívások érnek most bennünket, mint a szűnni nem akaró háború a közvetlen szomszédunkban vagy a déli határainkat ostromló erőszakos illegális migránsok”. Kiemelte: „Ezekre Európa-szerte mindenki reagál. Az Egyesült Királyság a haderő mobilizációját jelentette be, Szlovákia rendkívüli állapotot rendelt el, Lengyelország is fokozza a készenlétet.” Hangsúlyozta: „Nekünk is fel kell vérteznünk magunkat.

Magyarország védelme a Magyar Honvédség feladata. Egy korszerű, a kihívásokra azonnal és hatékonyan reagáló honvédség biztosítja, hogy nyugodtak legyenek a nappalaink, békések az éjszakáink” – jelentette ki, hangsúlyozva:

Nekünk Magyarország biztonsága az első.

Kettős biztonsági nyomással – az orosz-ukrán háborúval és az illegális bevándorlókkal – indokolta a Magyar Honvédség készenléti fokozatának emelését a honvédelmi miniszter Csobánkán, az Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens zárógyakorlatán, ahol sajtótájékoztatót is tartott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijelentette: Magyarország nem várhatja el senkitől, hogy megvédje, magának kell megteremtenie biztonságát. A magyar hadsereg eddig alacsonyabb intenzitású tevékenységet, békeidőkben szokásos feladatokat végzett. Ezen változtatnak most – hangsúlyozta.

A miniszter kifejtette: a magasabb készenléti fokozat azt jelenti, hogy a honvédség nagyobb intenzitású gyakorlatozásba kezd. Ebből az állampolgárok annyit érzékelnek majd, hogy egyre több katonát láthatnak a közterületeken – tette hozzá.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: Czeglédi Zsolt)