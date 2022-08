Elégedett a Szilvásvárad Masters díjugrató versenyén elért eredményekkel a szakági elnök

– Szerettük volna, ha minden kiemelt versenyszámban végez magyar lovas az élmezőnyben. Ifj. Szabó Gábor harmadik lett a pénteki világranglistás számban, a vasárnapi nagydíjon pedig eljutott a végső döntős összevetésig, amihez Czékus Zoltán is közel volt

– mondta kedden Szotyori Nagy Kristóf, a Magyar Lovassport-szövetség díjugrató szakágának elnöke az M1 aktuális csatorna Ma este című műsorában.

A vasárnap befejeződött versenyen húsz nemzet lovasa, csaknem háromszáz ló állt rajthoz a lipicai lovasközpont arénájában.

Szotyori Nagy Kristóf kitért arra, hogy Magyarországon a díjugratás feltörekvő és nagy fejlődésben lévő sport.

A jó eredmények mellett az is cél, hogy olyan versenyeket tudjunk rendezni, amilyeneket korábban nem tudtunk. A Bükk-fennsíkon található, egyedülálló atmoszférájú szilvásváradi objektumnak kiváló az infrastruktúrája, jók a talajviszonyok, szívesen jönnek ide külföldi lovasok.

Megjegyezte, hogy a háromcsillagos Masters verseny komoly pénzdíjjal járt, csütörtöktől vasárnapig szinte reggeltől estig zajlottak a versenyek.

A nagydíj a hazai utánpótlás számára is komoly megmérettetés volt. Sok toplovas egyben edző is, aki elhozta tanítványait, a már hét világversenyen lovagolt osztrák Gerfried Puck is eljött csapatával. Szilvásváradon villanyfényben is lehet versenyt rendezni, ami szinte egyedülálló Európában

– mondta Szotyori Nagy Kristóf.

Ifj. Szabó Gábor a műsorban arról beszélt, hogy a létesítmény igazi különlegessége maga a csodálatos természeti közeg. Hozzátette: tapasztalatai szerint a külföldi versenyzők komoly élménnyel tértek haza.

Számomra hatalmas siker ez a harmadik helyezés, különösen ilyen kiemelkedő és népes mezőnyben. A jó eredmény után következett a vasárnapi nagydíj, ahol szintén kiválóan teljesített a lovam

– mondta ifj. Szabó Gábor. Szotyori Nagy Kristóf hangsúlyozta: a magyar díjugrató sport rengeteget fejlődött a rendszerváltás óta, utánpótlásszinten Európa-bajnoki érmeink vannak.

Vágytunk egy igazi felnőtt sikerre is, bár a régióban már több jó szereplést produkáltunk. Ahhoz, hogy a sportág fokmérőjére, az olimpiára eljussunk, ilyen versenyekre van szükség, hiszen a világ legjobbjai közül jó néhányan eljöttek. Szeretnénk jövőre olimpiai kvótát szerezni, hogy a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon végre legyen magyar díjugrató.

Az elnök beszélt arról, hogy pályázunk a csapatkvótáról döntő verseny megrendezésére. Mint hozzáfűzte, olyan párosokra van szükség, amelyek képesek teljesíteni a legmagasabb szintű pályákat. Emlékeztetett arra, hogy az országos sportvezetés zöld jelzést adott és forrást biztosít a Magyar Lovassport-szövetség vezetése által elkészített program megvalósítására.

Borítókép: A Masters Nemzetközi Díjugrató Verseny Szilvásváradon (Fotó: MTI/Komka Péter)