Hazánkban is erősödik a világjárvány

A korábbi hetekben közölt adatokhoz képest jelentős emelkedést mutat a koronavírus-fertőzöttek száma: míg a július 27-én közölt adatok szerint 14 402-re, a Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint immár 21 840 főre tehető az igazolt esetek száma.

A fertőzöttek számával együtt ugyanakkor a kórházban ápoltak és az áldozatok száma is mérsékelten megugrott. Az elmúlt héten 96, többségében idős, krónikus beteg vesztette életét, 1593 koronavírusos beteg szorul kórházi kezelésre, ugyanakkor továbbra is csak tizenkilenc beteg van lélegeztetőgépen.

Szintén aggodalomra adnak okot a legújabb szennyvízadatok is. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) beszámolója szerint a korábbi stagnálást követően országos átlagban ismét emelkedést mutat a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja. A vizsgált városok közül emelkedés tapasztalható Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Veszprémben is. A többi mintavételi hely esetében a tendencia stagnáló, csökkenés azonban egyik városban sem látható.

Közben a beoltottak száma is folyamatosan emelkedik: a program kezdete óta összesen 6 millió 413 ezer 971 főt oltottak be, közülük 6 millió 200 ezer 631-en a második, 3 millió 889 ezer 453-an a harmadik, 320 ezer 83-an pedig már a negyedik oltást is megkapták.

A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A vakcinák a háziorvosoktól, a házi gyermekorvosoktól és a kórházi oltópontokon is igényelhetőek, ahová péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni. A kormány és az Operatív Törzs továbbra is folyamatosan elemzi a járványhelyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz.