Lakatos Márk talpig Gucciban meg fog fagyni télen

Nem meglepő, hogy az olyan valódi teljesítményt nélkülöző celebeknek, mint például Lakatos Márk, éltető elemük a provokáció, most azonban ugyancsak ízléstelenre sikeredett a „mutatvány” – írja a Borsonline.hu cikke.

A gyakran talpig Gucciban feszítő, nagyjából 3-4 millióba kerülő ruhadarabokat magára aggató, saját magát a Napkirályhoz, XIV. Lajoshoz hasonlítgató, annak paradicsommadár stílusát istenítő „megmondóember” legújabb TikTok videójában attól retteg, hogy ő bizony megfog fagyni télen, mert majd nem tudja kifizetni a rezsiszámlát.

Vigyázat, Lakatos Márk Gucciban sem éri be mondjuk a budapesti Gucci áruház darabjaival, ahol egy kisebb táska 6-700 ezer forintnál kezdődik. Ő az ennél is legalább 50 százalékkal drágább New York-i Gucci Concept Store-ban válogatta ezt a mutatós darabot, több mint egymillióért.