Segítsünk Lakatos Márknak!

Az, hogy valami, ami tíz éven át fennáll, ab ovo nem lehet káros és fenntarthatatlan (a többi marhasággal most hadd ne foglalkozzak), nem érdekli őket. Ezek ugyanis tíz éven át undorodva és orrukat befogva szidták a rezsicsökkentést, miközben használták a rezsicsökkentett energiát. És nagyon-nagyon rossz volt nekik.

Majd tíz év elteltével történt egy kis apróság: kitört az orosz–ukrán háború. A háború következtében pedig egekbe szökött az energiahordozók ára, és ezt az eleve rémes állapotot sikerült tovább rontania az Európai Unió hülyéinek, mégpedig az úgynevezett szankciós politikával, amely még tovább növelte Európában az energia árát, és még inkább elérhetetlenné tette az energiahordozókat.

Tisztára, mint a Brian életében a Júdeai Nemzeti Front Elit Öngyilkos Alakulata, melynek parancsnoka támadást vezényel, majd a tagok egyszerre szíven szúrják magukat. Na, hát ez ma az EU.

De vissza a tényekhez: a Lakatos Márk-félék most úgy tesznek, mintha ez az apróság, ez a háború, s minden következménye egész egyszerűen nem is létezne, és az Orbán-kormány puszta jókedvében vagy gonoszságból szigorított volna a rezsicsökkentés szabályain. Nem, nem azért. Hanem azért, mert a háború és az EU idiótasága miatt olyan szinten vannak az árak, hogy most már tényleg nem lehet fenntartani a rezsicsökkentést az eddigi módon. De ez a tény nem zavarja ezeket. Továbbá úgy tesznek, mintha az Orbán kormány tokkal-vonóval eltörölte volna a rezsicsökkentést, vagyis átvette volna a másik politikai (politikai?) oldal szokásrendszerét.

De nem ez történt. Hanem az, hogy az átlagfogyasztás mértékéig maradnak az eddigi rezsicsökkentett árak, s az átlagfogyasztás felett kell piaci árat fizetni, de még itt is számos könnyítés maradt érvényben (nagycsaládosok, lakossági piaci ár stb.).

Tehát a rezsicsökkentés nincs eltörölve, csak szigorították. Úgy is mondhatnám, hogy a Lakatos Márk-félék egyik kedvenc hülyesége vált valóssággá, ezt fújták tíz évig: „Azoknak kedvez a rezsicsökkentés, akik a medencéjüket fűtik.” Hát nekik most sajnos nem marad, mert nem tud maradni. De akkor vajon miért nem örülnek?

Te például, Lakatos Márk, miért nem hallalizol és dobálod a levegőbe a sapidat vagy a szemüvegedet örömödben? Ha egyszer a rezsicsökkentés annyira rossz volt és piacellenes, akkor most mire föl ez a „megfagyok vagy szülök” duma? És egyáltalán: hogy jön ide a szülés?

Ti tényleg annyira hülyék vagytok, hogy teljesen meghaladja képességeiteket a konzekvens hazudozás és következetes aljasság? Még ez is?

Aztán nézzük ezt a „Pintér Sanyi bácsi” dumát.

Középkor lenne átállni minél több helyen a fafűtésre egy olyan szituációban, amikor feltehetőleg egész egyszerűen nem lesz gáz? Tényleg? Te, és mondd Lakatos, üzentél már a nagyon zöld német kormánynak is ugyanígy, ugyanis azok annyira zöldek, hogy inkább bezárják a teljesen tiszta és környezetbarát atomerőműveik maradékát is (a nagyját már régen bezárták, ugyanis szintúgy teljesen hülyék), és helyette a szénerőműveiket indítják újra. És égetnek majd megint jó sok barnaszenet meg lignitet, aminél szennyezőbb nincs is – ehhez mit szólsz, Lakatos Márk bácsi? Az tetszik, mi? Hiszen az olyan felvilágosult meg nyugati, igaz, egyem meg a kicsike szívedet, milyen nagy barom vagy te, aranyoskám…

De hagyjuk is… minek akarok én bármi értelmes dologról beszélni, éppen veled? Inkább maradjunk az eredeti kérdéseknél: hogy a fenébe jön ide a lélegeztetőgép? És hogy jön ide a szülés?

Amúgy lehet, lemaradtál a lényegről: az általad úgy imádott EU határozatba foglalta, miszerint ezentúl a férfiak is szülhetnek.

Jaj kicsi Márk, eljött a te időd! Nincs kedved szülni? Csak szólj, viszek neked egy kis fűtőtestet, meg ne fagyj nekem vajúdás közben! Sőt, még a szemüvegedet is leveszem majd, a döntő pillanatban.

Hogy belenézhessek abba a szép és okos szemedbe…

