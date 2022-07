Kinek szabad és kinek nem?

Új szörnyülködnivalót talált a 444, és haladéktalanul neki is fogtak a szörnyülködésnek:

„Bayer Zsolt aljas, hazug, nyomorult, becstelen német f…sznak nevezett egy EP-képviselőt.”

Mi tagadás, tényleg ennek neveztem. Majd a végén megmutatom, miért. De addig fussuk át az elmúlt hetek termését, és be kell vallanom, nem töltöttem sok időt a gyűjtögetéssel, így gondolom, akadna még itt elég.

Kezdjünk Tóta W.-vel, ő elég megbízható ebből a szempontból. A legfrissebb:

„Tusnádfürdői beszédével, ezzel a világképpel Orbán az utolsó padba vált jegyet. Közép-ázsiai holdkóros banditák közé. Ez már a pálya szomorú íve. A magatehetetlen, vén hülye morgása, aki elvesztette a fonalat.”

Értjük. A miniszterelnök a „magatehetetlen, vén hülye”. Csak tudnám, akkor minek nevezi Tóta W. Bident?

De lássuk tovább: „Nem messze, az emelvényen látszólag egy idióta hord össze hetet és havat szájtáti közönségének fajkeveredésről, a németekről meg a gázról, a Nyugat most már tényleg elközelgő hanyatlásáról és arról, hogy a magyarok többet érdemelnek, tartozik nekik a világ, és ezt be is vasalják. Mentségére szól, hogy úgy tudja, idiótákhoz kell beszélnie; ebben nagyot nem is téved.”

Ezt is értjük. A miniszterelnök idióta, hallgatósága szintúgy. Rendben.

Aztán itt van ez, még ez is friss, forralás nélkül fogyasztható: „Kipróbáljuk, mit lép Európa arra, hogy adjál pénzt fasizmusra, aztán kitiltjuk innen a kevert fajú k…rva anyádat.”

Veretes. De valamiért a 444 soha nem „szemlézi”.

Még mindig Tóta W., a kormánypárti szavazókról: „Egyszer majd rájönnek, hogy végig ők voltak azok a debilek, akiket elképzeltek.”

Köszönjük.

De van még néhány – ez itt például a nem abortuszrajongókról: „Amelyik ezt nem teszi, az bigott idióta, illetve nőgyűlölő; és nem a magzatok élete érdekli, hanem a fejében zümmögő hangok, meg hogy másokat minél jobban megszívathasson. Velük szemben a helyes válasz: szüljenek süncsaládot, naponta.”

És ismét a kormányról: „Szimbólumokkal, olimpiával, mások vegzálásával f…ngották tele az űrt, de kitölteni nem sikerült.”

A népről (néplélekről): „És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a s…gg?”

Idióta, s…gg, k…rva anyád, f…ng, magatehetetlen debil – ezt a sort ajánlom a 444 szíves figyelmébe. Meg a többiekébe.

De ugorjunk tovább, nehogy már szegény idióta, debil, s…gg Tóta W. vigye el az egész balhét, csak azért, mert ezzel f…ngja tele az univerzumot.

Itt van például ez a Schilling Árpád:

„Ez azt jelenti, hogy minden egyes Orbán-szavazó – kivéve azt, aki ezek után már tényleg visszahőköl – náci. NÁCI! Sőt! NÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁCI! (…)

Egy komoly tüntetés azzal a céllal, hogy a miniszterelnök vonja vissza, amit mondott. És ha nem vonja vissza, akkor föl lehet gyújtani a Parlamentet úgy, ahogy van.”

Hm… A Fidesz szavazói náááácik, és ideje lenne felgyújtani a Parlamentet.

És tessék mondani, úgy kell majd felgyújtani, hogy a kormány és a Fidesz képviselői is bent vannak és bent is égnek, mint Ogyesszában az oroszok, amikor az ukránok rájuk gyújtották a szakszervezetek házát, vagy csak úgy, üresen? Mert ezt azért nem árt előre tisztázni.

És tessék mondani, mi van ilyenkor a gyűlöletbeszéddel meg az erőszakkal, amit el kell ítélni? Tényleg érdekel, nem csak úgy kérdezem.

De haladjunk tovább, itt van Rab László a Városi Kurírból:

„Alig értem haza a bécsi Rolling Stones-koncertről, máris helyben vagyok, barátkozás az ördöggel. Az országot vezető pszichopata megint elkezdett háborúzni, most már fajmagyar baromságokról delirált. Miközben erősen úgy áll a helyzet, hogy hamarosan éhen hal az ország. (…)

Aztán pedig elérkezettnek látom az időt arra, hogy megköszönjem két és fél millió orbanita honfitársamnak, hogy erre az állatra és bandájára tetszettek szavazni. (…)

Most még csak azt kérdem – szintén keresetlen stílben, a magamfajta értelmiségi culáger nyelvén –, hogy tessék mondani, mi a f…szt tetszettek gondolni?”

Aha. Nevezett pszichopata, továbbá állat, és különben is, mi a f…szt tetszünk mi gondolni, mármint mi, Fidesz-szavazók. Bolgár bácsi legközelebb siránkozik egy kicsit a rádióban, hogy ez már tűrhetetlen?

De ugorjunk el vidékre, Nagykanizsára, ahol van egy Tar Mihály, aki a helyi média, nevezetesen a Kanizsai Médiaház vezetője. Amúgy DK-s. Ő így szólt a minap:

„Végighallgattam! Pár cifra káromkodás, anyázás, de leginkább értetlenség. Ki megy ez az ember Romániába, és ott a románoknak elmondja, hogy a magyarokat hogyan szívatja sz…rrá, amiért cserébe a román közönség tapsol. Mi az anyjuk v…lagával fizeti le azt a csordát?”

Most tekintsünk el attól, hogy ez a Tar akkora bunkó, hogy képtelen helyesen írni, még az igekötőt sem írja egybe az igével, bár erre a nemzeten kívüli nemzetrész ünnepelt „teológusnője”, bizonyos Perintfalvi Rita is képtelen. De hát a lényeg mégis csak az lenne itt, miszerint az erdélyi magyarok románok, akik az anyjuk v…lagával és sz…rrá szívatva…

Ez most akkor olyan européer?

Daniel Freund elvtárs szereti?

De a kedvencem mégis az a tüntető lotyó, aki a minap odaállt a rendőrök elé, elővette a csoffadt melleit, rázta a v…lagát, miközben így szólt a megfejthetetlenül türelmes sorfalhoz:

„Kapják be a f…szomat a heteró, f…szszopó, ötcentis farkú g…cik!”

Hofi annak idején azt mondta, hogy élt már, amikor tiltották a homoszexualitást, most éppen tűrik, nem szeretné megélni, hogy kötelező legyen. Van ebben igazság, ma már látjuk, de arra még ő sem gondolt talán, hogy lesz idő, amikor szegény heterókból „ötcentis farkú, f…szszopó g…ci” lesz.

De az biztos, hogy ez a finom úrhölgy most egy kocsma mélyén üldögél, s mivel nyilván a 444 lelkes olvasója, azon szörnyülködik, hogy milyen csúnyán beszél a Bayer.

Borítókép: Tóta W. Árpád (Fotó: Facebook)

