Lemond a pesterzsébeti DK-s alpolgármester

Nemes Lászlót a helyi Fidesz, majd saját önkormányzata is feljelentette, Szabados Ákos polgármester pedig belső vizsgálatot indított az ügyben. Bár a DK-s alpolgármester egymillió forint körüli összeget visszautalt az önkormányzat számlájára, a jegyző jelezte, hogy egyelőre vizsgálják, mi a jogszerű teendő a befizetéssel, jelenleg függőben tartják.

A DK-s alpolgármester végül tegnap este a Facebook-oldalán jelezte, lemond az önkormányzati vezetői tisztségéről, mindenkinek megköszönte a támogatást.

Érdekesség egyébként, hogy Pesterzsébeten is a helyi képviselő-testület átvételére készült a Gyurcsány-párt, mint ahogyan arról lapunk is beszámolt. Az egyik MSZP-s képviselő már fel is függesztette frakciótagságát, vélhetően arra készülve, hogy átlépjen a DK-ba, amely így többségbe tudott volna kerülni a testületben. Gyurcsányék XX. kerületi szervezete emellett egy második alpolgármesteri helyet is követelt a testülettől, egyelőre azonban Nemes László utódjának megtalálásán kell dolgozniuk.

Borítókép: Dobrev Klára és Nemes László (Fotó: Nemes László Facebook-oldala)