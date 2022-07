Még saját önkormányzata is feljelentette a taxikártyával trükköző DK-s alpolgármestert

Nemes László pesterzsébeti alpolgármester családja előszeretettel használhatta a politikus névre szóló taxikártyáját, melyet az önkormányzattól kapott – hívta fel a figyelmet a Mandiner.

Lapunk már korábban ismertette, hogy szorul a hurok Nemes László nyaka körül: Pesterzsébet DK-s alpolgármesteréről kiderült, hogy trükközhetett a számára kiállított taxikártyával, ugyanis azt családtagjai is használhatták.

Mint írják: sajtóértesülések szerint a XX. kerületi politikus összesen harmincháromszor rendelt taxit, és 135 730 forintot autózott el, ám kártyájával a szintén kerületi önkormányzati képviselőként dolgozó felesége is utazhatott.

Buc-Horváth Gabriella, a kerület önkormányzati képviselője a Mandinernek az ügy kirobbanását követően úgy fogalmazott, a gyurcsányista alpolgármester „családi vállalatként kezeli beosztását Pesterzsébeten”, a mostani botránnyal kapcsolatban pedig a Fidesz feljelentést tesz.

A lap azt is megtudta, hogy a Fidesz-frakció mellett még saját önkormányzata is feljelentést tett Nemes ellen.Ezeket az információkat a hivatal is megerősítette: Demjanovich Orsolya jegyző a Mandinernek küldött válaszában kifejtette, hogy tíz nappal ezelőtt az alpolgármester a Polgármesteri Hivatal számlájára 1 057 760 forintot utalt át „Nemes László felmerült taxi költségek térítése” közleménnyel.

„A hivatal még vizsgálja, hogy mi a jogszerű teendő a befizetéssel, jelenleg függőben tartjuk” – közölte a jegyző a portállal.