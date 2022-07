Feljelentették Pesterzsébet DK-s alpolgármesterét

Hivatalos feljelentést tett Buc-Horváth Gabriella, Pesterzsébet önkormányzati képviselője Nemes László DK-s alpolgármester ellen, aki az Adatradar információi alapján feltehetőleg családi célokra használta fel az önkormányzattól kapott taxikártyát.

Nemes László alpolgármesteri minőségében jogosult arra, hogy az önkormányzati taxikártyáját használva utazzon és intézzen el munkahelyi ügyeket, ám a Mandiner által a minap közölt információk szerint a pesterzsébeti polgármester-helyettes családja is előszeretettel vette igénybe a lehetőséget. Mint kiderült, a XX. kerületi politikus összesen harmincháromszor rendelt taxit, és 135 730 forintot autózott el, ám kártyájával a szintén kerületi önkormányzati képviselőként dolgozó felesége is utazott. Sőt Nemes László lánya szintén használta a DK-s politikus kártyáját, ő a 2019-es választások óta több mint félmillió forintot taxizott el.

Buc-Horváth Gabriella fideszes önkormányzati képviselő szerint egyértelmű, hogy a DK-s politikus és családja jogtalanul használt fel közpénzt, ezért lemondásra szólították fel az önkormányzatba beépült házaspárt.

Azt követelik, hogy Nemes az alpolgármesteri pozíció mellett az önkormányzati képviselőségről is mondjon le, vele együtt pedig Nemesné Németh Judit is távozzon. „Nemes úr úgy védekezik, hogy visszafizeti a taxizásra fordított összeget az önkormányzatnak, mondván, nem akar nyomozni, pontosan ki, mikor, mire használta a kártyáját” – számolt be Buc-Horváth. A kormánypárti képviselő úgy látja, életszerűtlen az az érvelés is, hogy mindig csak a családtagok rendelték számára a taxikat, magyarul Nemes részéről „ez nem más, mint beismerés” – jelentette ki.