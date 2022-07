Önkormányzati taxikártya családi használatra

Nemesné Németh Judit önkormányzati képviselő Pesterzsébeten, ám a jegyző tájékoztatása szerint a taxikártyák névre szólóak és a tisztségviselőknek járnak, így egyik sem foroghatna szabályosan családi körben. Nemesné ennek ellenére DK-s alpolgármester férjénél jóval többször, 45 alkalommal és csaknem kézszázezer forint értékben utazgatott taxival az adófizetők pénzén. Egyik-másik rendelésből az is világosan kiderül, hogy nagy valószínűséggel nem is hivatalos ügyben, hiszen a célállomások többnyire a kerületen kívül esnek.

A számlákon további érdekes nevek is feltűnnek, például Almádi Gáboré, aki a kerület honlapjának egyik fejlesztője, és az adatvédelmi tájékoztatója szerint a feladata adatbázis-karbantartás és -feldolgozás, amire legutóbb 2020. december 9-én szerződtették 4,3 millió forintért hároméves megbízással.

Korábban web support volt a feladata, amit 1,4 millióért vállalt 2020-ra. Rejtély, hogy egy informatikust miért utaztat a hivatali elszámolás terhére a DK-s alpolgármester. Ráadásul 19 alkalommal, 77 610-ért!

De talány az is, ki lehet az az S. Eszter és D. Judit, akiket ugyancsak több alkalommal fuvaroztak a Nemes László számára kiállított kártya terhére. Előbbit ugyan csak háromszor, utóbbit viszont 17-szer, ami több mint fele a DK-s alpolgármester utazásainak – árban is (74 080 Ft). A politikus ugyanis összesen 33-szor rendelt taxit, és 135 730 forintot autózott el. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy ha nem is Kapornyáson, de Pesterzsébeten a Gyurcsány-párti alpolgármester saját célra, családja és barátai utaztatására használja az önkormányzat által fizetett taxikártyát.

Érdemes megemlíteni, az adatigénylésre adott válaszok szerint a két alpolgármester neve alatt összesen 347 rendelés szerepel, amelyek összértéke 1 688 790 forint. Ebből a polgármester másik helyettese, Kovács Eszter alig több mint 103 ezer forintot autózott el 17 alkalom alatt.