Bárokba és éttermekbe utazgattak közpénzen a DK-s alpolgármester rokonai

Morrison’s 2, BOK csarnok, Grund, Dr BBQ, Csalánosi Csárda, Bálna, Dísz téri cukrászda – szép számmal szerepelnek hasonló célállomások a Nemes László, Pesterzsébet DK-s alpolgármesterének taxikártyájával fizetett utazások között – hívta fel a figyelmet az Adatradar.

Mint ismeretes, a portál közérdekű adatigénylésekből kiderítette, hogy Pestszenterzsébet DK-s alpolgármesterének taxikártyáját rendszeresen használta a felesége, a lánya, de az önkormányzat honlapjának egyik szerkesztője is utazott vele, néhány ismeretlen nőről már nem is beszélve.

Az önkormányzat által megküldött számlákon szerepel többek között a megrendelő neve, a célállomások, valamint a rendelés helye és ideje is. Ezeket az Adatradar tételesen átvizsgálta, különösen a munkaidőn túli rendelésekre koncentrálva. Aligha lehetett azonban hivatalos útja Nemes László lányának 2020. január elsején hajnali háromkor a 17. kerületi Vigyázó Sándor Művelődési Központból haza. A megvizsgált időszakban a portál olyan taxis számlákat is talált, ahol a cím egy Vaykay utcai kozmetikus volt, de számos esetben szerepeltek éttermek is a célállomások között.