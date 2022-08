Ismét magyarázkodhat Pesterzsébet DK-s alpolgármestere

A számlák tanúsága szerint ez az önkormányzatnál is feltűnhetett valakinek, mert 2020 szeptemberétől az addigra 660 ezer forintot meghaladó összértékű benzines tankolások száma drasztikusan csökkent, majd megszűnt. Az év novemberéig még kilenc alkalommal vásároltak benzint a kártyájával, összesen 314 liter mennyiségben, 124 ezer forintért. Mindez egyébként azt is jelenti, hogy egy év leforgása alatt 786 873 forintot költött a saját gépkocsijával össze nem egyeztethető üzemanyagra.

Az Adatradar azt is megemlíti, hogy a DK-s Nemes László dízelvásárlásai is vetnek fel kérdéseket, ugyanis tizenhatszor sikerült többet tankolnia, mint egy Skoda Octavia tankjának hivatalos űrtartalma, ami 50 liter. Olyan eset is előfordult, hogy több mint hét literrel lépte túl a kapacitást, ami akkor is különös, ha üres tartállyal, lényegében csak betolta az autót a töltőállomásra.