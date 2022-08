Magyarok kenyere: cégenként ezer kilogramm búzát ajánlott fel a Talentis Agro Zrt.

A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és túl. A 2011-ben részt vevő száz gazda még tíz tonna búzát adott össze, 2021-ben pedig a koronavírus és az időjárási viszontagságok ellenére csaknem 7400 adományozó járult hozzá 1050 tonna kenyérgabonával a jótékonysági akció sikeréhez.

A Mészáros-csoporthoz tartozó agrárvállalkozások fejenként egy tonna búzát adtak át a hozzájuk legközelebb eső átadási pontra. Az adománnyal kapcsolatban Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója elmondta: „A szélsőséges időjárás és az inputanyagok drasztikus emelkedése idén is komolyan megnehezítette a dolgunkat: a gabona és a műtrágya árának extrém mértékű emelkedése, valamint az aszály, a heteken át tartó csapadékmentes időszakok, a sorra dőlő melegrekordok komoly problémákat jelentenek a gazdák és az élelmiszeripari szereplők számára. A 45 ezer hektáron gazdálkodó Talentis Agro Holding a hazai élelmiszerellátás biztonságához való hozzájárulást tartja elsődleges feladatának, a nehézségek ellenére ezért üzenetértékűnek tartjuk, hogy szorult helyzetben is segítsük a leginkább rászorulókat – fejtette ki Makai Szabolcs, aki hozzátette: „a búzaösszeöntés az összefogás jelképe. Ezekben a felemelő pillanatokban arra gondolunk, hogy kemény és kitartó munkával milyen sokan dolgoznak Kárpát-medence szerte a mindennapi kenyérért. Ezt teszik nap mint nap a növény- és állattenyésztő telepeken dolgozó munkatársaink is, akiknek komoly részük van a sikerben. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jövőre is számíthat ránk” – fogalmazott a cégvezető.

A Mészáros-csoporthoz tartozó agrárcégek közül az Agrosystem Zrt., az Aranykorona Zrt., a Búzakalász 66 Felcsút Mg. Kft., a Gödöllői Tangazdaság Zrt., a Hidasháti Mg. Zrt., a Kunhalom Agrária Kft., a Lajta-Hanság Zrt., a Sárvári Mg. Zrt., a Szarvasi Agrár Zrt., a Szombathelyi Tangazdaság Zrt., továbbá a Kinizsi 2000 Mg. Zrt., a Kutas ’95 Zrt., valamint az Opus Global Nyrt. tulajdonában lévő Csabatáj Zrt. vett részt a gyűjtésben.

Az ország különböző pontjain július 1. és augusztus 20. között összegyűjtött búzát húsz malomban, köztük a szintén a Talentis Agro Zrt.-hez tartozó Aranka malomban őrlik meg, államalapításunk ünnepére pedig ebből a lisztből sütik majd a magyarok kenyerét – zárult a cég közleménye.

Borítókép: Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepségén Hajdúnánáson 2022. augusztus 5-én (Fotó: MTI/Vajda János)