Újra virágzik a lovaskultúra Tatán

– A tatai lovashagyományok reneszánsza és az izlandi lovasegyesület történelmi sikerei húszévnyi kemény munka eredménye – mondta lapunknak Straubinger Zoltán, a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület elnöke. Hozzátette: a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület és jogelődje, a korábbi Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület számos ingyenes közösségi program megszervezésével élesztette újra a lovashagyományokat Tatán: a Lóvoda-napok, a Szent György-napi lovasünnepek, valamint a tatai lóverseny-hagyományokat is felélesztő Pezsgőgyári díjugrató lovasversenyek és családi napok is az ő nevükhöz köthetők.

– Tata meghatározó része volt a magyar történelmi lovaséletnek, ezért célul tűztük ki, hogy az izlandi lófajta védelme és népszerűsítése mellett élő hagyományokat is teremtsünk a térségben, ezért szeretnénk megismertetni a jövő fiatalságát, lovasnemzedékét és a lóbarátokat hazánk történelmi lovashagyományaival

– tette hozzá az egyesület elnöke. A lovasünnepeken azt mutatják be, hogy a tömegkultúra helyett a helyi és tradicionális értékeket is érdemes a mindennapjaink részévé tenni. Straubinger Zoltán kiemelte, hogy Magyarország már teljes jogú tagja a Nemzetközi Lovasszövetségnek is: 2020-ban vette fel tagjai közé Magyarországot a Nemzetközi Izlandi Lovasszövetség.

– Olyan lófajtát kerestem, amely még nincsen Magyarországon, ezért honosítottuk az izlandi lovakat: hosszas előkészítő munka és tenyészprogram is megelőzte az eredményeinket

– fogalmazott az egyesület elnöke. Az augusztus 4–7. között, a németországi Nöpkében megrendezett Izlandilovas Közép-Európa-bajnokságon magyar sporttörténelmet írtak a tatai izlandilovasok, két éremmel, egy ezüsttel és egy bronzzal tért haza Tatára a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület versenyzője, Kremmer Veronika. A Hannover tartományban rendezett versenyen mintegy 190-en indultak, a magyar versenyző két ló hátán is kivette a részét a történelmi magyar sikerből. A küldöttség nem pusztán sportszakmai feladatokat látott el a bajnokságon, hanem a magyar gasztronómiát, kultúrát, valamint Tatát is bemutatták.

– A tenyésztőmunkának, a gondos kiválasztásnak, a kitartó felkészülésnek és a biztatásnak köszönhetjük az érmeket

– hangsúlyozta Straubinger Zoltán, majd hozzátette, ezután már a 2023-as hollandiai világbajnokságra készülnek.

Borítókép: Kremmer Veronika, a Magyar, Izlandi Lovas Egyesület tagja, hazánk első izlandilovas versenyzője (Fotó: Bach Máté)