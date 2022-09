Az önkormányzatot hibáztatná a bukott DK-s alpolgármester

A Mandiner úgy értesült, hogy az ellenzéki politikusok nem a botrányba belebukó (immár csak) önkormányzati képviselő, hanem az önkormányzat felelősségét kutatnák. A portál birtokába jutott dokumentum alapján a baloldali politikusok a csütörtöki ülésen nyújtották be indítványukat egy vizsgálóbizottság felállításáról.

Pikáns, de a beterjesztők között van maga a botrány alanya, Nemes László is, rajta kívül pedig a felesége is, a szintén helyi önkormányzati képviselő, Nemesné Németh Judit is. Az aláírók között szerepel az a Fekete Katalin is, akit a DK szemelt ki Nemes alpolgármesteri helyére és akiről nemrég az is kiderült, hogy „elfelejtette” vagyonnyilatkozatába beleírni, hogy egy másik önkormányzattal szerződésben áll és onnan is kap munkabért havonta.