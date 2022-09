Folytatódik a Fidesz–KDNP sikerszériája

– A jobboldal az április országgyűlési választások óta sem veszített lendületéből, a baloldal azonban a történelmi kudarc óta gyakorlatilag nem talál magára. Az elmúlt hetek eredményeiből úgy tűnik, ez nemcsak az országos, de a lokális politikára is igaz. Budapest esetében az elmúlt időszakban tizenkét önkormányzati helyről döntöttek a választópolgárok, ebből tízet a Fidesz–KDNP-pártszövetség, kettőt pedig az ellenzék vitt el – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin.

A XXI. Század Intézet elemzője szerint mindez azt jelenti, hogy az ellenzék Budapesten is történelmi mélypontra került, és a fővárosban a kormánypártoknak a következő önkormányzati választásokon komoly esélyük lehet.

A siker kulcsa: stabilitás

Mint ismert, múlt vasárnap három budapesti választókerületben tartottak időközi önkormányzati választást, kettőt Újbudán, egyet Zuglóban. A baloldali terepnek számító fővárosban három önkormányzati helyből kettőt elvitt a Fidesz–KDNP-pártszövetség. Az elemző a baloldali fellegvárnak számító zuglói kormánypárti győzelem kapcsán két tényezőt vél felfedezni, amelyek a fentebb ismertetett eredményekhez vezettek. – Az egyik az országos politika hatása. A kormánypártok stabilak, a baloldal instabil.

A válságok idején az emberek mindig a stabilitás felé fordulnak. A helyi problémák gyakorlatilag minden ellenzéki vezetésű körzetben vagy településen látszódnak. Az ellenzéki vezetők nem tudják összefogni a széles baloldali koalíciót, ezáltal instabilitást mutatnak a választóknak nemcsak országosan, de helyileg is

– részletezte. Nagy Ervin arra is felhívta a figyelmet, hogy az uniós szankciós politika már Magyarországon is érezteti a hatását. – A válságra az ellenzéknek nincs megfelelő válasza, csak a hibáztatás. Ráadásul azzal, hogy az Európai Parlamentben ismét beálltak azok sorába, akik Magyarországtól el akarták venni a nekünk járó forrásokat, olyan képet állítottak ki magukról, mintha ők is a válság elmélyülésében lennének érdekeltek – tette hozzá.

A Momentum eljelentéktelenedett

Nagy Ervin elmondta, a választópolgárok jól látják, hogy a válság nem a kormány, hanem az uniós szankciós politika miatt van. Az újbudai eredményekről szólva az elemző elmondta, a Momentumnak hatványozott problémákkal kell szembenéznie a körzetben. Míg a DK-ra a megújulás teljes hiánya miatt vetül árnyék, addig a Momentum eljelentéktelenedett.

– Gelencsér Ferenc, aki a Momentumot irányítja, nem tud új impulzust adni a pártnak. Az a fiatalos lendület, amit korábban önmagukról próbáltak mutatni – véleményem szerint sosem volt meg –, a nyilvánosságban is megszűnt. Ezért a Momentumnak nehezebb a helyzete, mint a DK-nak. Egy párt elemzése során mondhatni három alapdolgot nézünk: egy párt vezetési kapacitását, szervezeti erejét és mondanivalóját. Mindháromban rosszul áll a Momentum.

Nincs mondanivalójuk: parttalanul orbánoznak, emellett szervezetileg és vezetésileg is instabilak.

A DK stabil ugyan, de a mondanivalójuk, a kormánypártokkal szembeni alternatíva egyelőre tőlük sem látszódik – mondta. A XXI. Század Intézet elemzője szerint ezek az eredmények jelenleg pontosabb eredményt mutatnak az aktuális politikai erőviszonyokról, mint egy közvélemény-kutatás, hiszen különböző településen különböző mandátumokról döntöttek a választópolgárok.

